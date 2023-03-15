TOKİ konutlarında güvenli yaşam: 21 bin konutun yapıldığı Elazığ'da depremzedeler güvenle oturuyor!

"BU EVDE KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Zehra Sönmez ise Elazığ depreminden sonra TOKİ konutlarına taşındıklarını anlatarak, bu evlerde depremleri çok hissetmediklerini belirtti. Sönmez, "Buraya başka illerden akrabalarımız da geldi. Elazığ'daki deprem konutlarına büyük ilgi var. Bu yüzden devletimize teşekkür ederiz. Evlerimizde hiç hasar ve çatlak oluşmadı. Ben bu evde kendimi güvende hissediyorum." diye konuştu.