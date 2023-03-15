TOKİ konutlarında güvenli yaşam: 21 bin konutun yapıldığı Elazığ'da depremzedeler güvenle oturuyor!

Merkez üssü Sivrice olan, 24 Ocak 2020'de yaşanan 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından kentin farklı noktalarında depremzedeler için inşasına başlanan 24 bin 388 konuttan 21 bin 428'i tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.
Aynı zamanda yaşam alanı olarak planlanan, içinde iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının da bulunduğu kompleksteki konutlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görmedi.
"GÜVENLİ SIĞINAKLAR HALİNE GELDİ"
Güneykent Mahallesi Muhtarı Necati Karataş, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra vatandaşların güvenli buldukları TOKİ konutlarına ilgisinin daha da arttığını belirtti. Mahallelerinin Elazığ depreminden sonra kurulduğunu, 11 ilin etkilendiği depremlerde ise mahalledeki konutların hasar almadığını ifade eden Karataş, "Elazığ'da vatandaşların güvenli yaşayabilecekleri konforlu yaşam alanları oluşturuldu. 10 bin konutun bulunduğu Güneykent Mahallesi vatandaşlar tarafından ciddi anlamda ilgi görüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra TOKİ'lerde boş konut kalmadı." dedi.