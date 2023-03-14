Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.03.2023 14:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2023 14:20
    ABONE OL

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Şanlıurfa’da da ilk kazma vuruldu

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde kalıcı konutların yapımına başlandığını bildirdi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Bakan Kurum duyurdu: Bir ilde daha ilk kazma vuruldu!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde TOKİ'nin inşaatlara başladığını duyurdu.


    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.


    "ŞANLIURFA'YA İLK ETAPTA 897 KONUT YAPILACAK"

    Videoda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da da kalıcı konutlar için çalışmaların başladığı aktarıldı. Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazmanın vurulduğu bilgisinin paylaşıldığı videoda, ilk etapta 897 konu yapılacağı belirtildi.

    SOSYAL DONATI ALANLARININ BULUNDUĞU BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK

    Şanlıurfa'da konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği ifade edilerek, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    HDP’yi duyan açtı ağzını yumdu gözünü!
    Haberler Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Şanlıurfa’da da ilk kazma vuruldu
        SON DAKİKA