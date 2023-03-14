Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Şanlıurfa’da da ilk kazma vuruldu



"ŞANLIURFA'YA İLK ETAPTA 897 KONUT YAPILACAK"

Videoda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da da kalıcı konutlar için çalışmaların başladığı aktarıldı. Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazmanın vurulduğu bilgisinin paylaşıldığı videoda, ilk etapta 897 konu yapılacağı belirtildi.

SOSYAL DONATI ALANLARININ BULUNDUĞU BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK

Şanlıurfa'da konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği ifade edilerek, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.