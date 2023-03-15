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    • Yaşam
    • 15.03.2023 14:41
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    • 15.03.2023 14:41
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    Ağrı'da zehir tacirlerine ağır darbe: 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi

    Ağrı'da, İran plakalı tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sıvı metamfetaminin bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

    Ağrı’da zehir tacirlerine ’ağır’ darbe!

    Ağrı'da, İran plakalı tırda 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden ülkeye giriş yapan İran plakalı tırı, Doğubayazıt ilçesinde takibe aldı.

    Ağrı-Erzurum kara yolu üzerindeki uygulama noktasında tırı durduran ekipler, Lucky ve Alfa köpeklerinin de desteğiyle yaptıkları aramada, 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

    EN YÜKSEK MİKTAR
    Sıvı metamfetaminin bu yıl tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

    Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İran uyruklu tır şoförleri G.J. ve M.R. gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam Ağrı'da zehir tacirlerine ağır darbe: 1 ton 982 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi
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