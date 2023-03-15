Eczanede akılalmaz plan: 4 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldular

SEBEBİNİ ÖĞRENDİ

Olaydan 7 ay sonra eczacı, eczanede başına gelenlerin sebebi olan ilaç şişesini buldu, etiketi sökülmüş, saklanmıştı. Şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç olduğunu fark etti.

ECZANEDEKİ HERKESTE ŞİZOFRENİ İLACI TESPİT EDİLDİ

Eczacı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eczanede çalışanlardan saç ve kıl örneği alındı. Hepsinde de o şizofreni ilacı tespit edildi. İddianamede kalfa ve yardımcısı olası kastla öldürmeyle suçlandı.