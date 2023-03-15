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    • Yaşam
    • 15.03.2023 11:17
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    • 15.03.2023 11:17
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    Eczanede akılalmaz plan: 4 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldular

    Ankara'da bir eczanede çalışan kalfa ve yardımcısı, eczane çalışanlarının hayatını altüst etti. Kalfa ve yardımcısının, eczane sahibi dahil çalışan herkese gizli gizli şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç verdiği ortaya çıktı. Bir çalışan ise eczacının ilaçların etkisinde direksiyon başında uyuya kalması sonucu yaptığı kazada 4 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Küçük çocuğun canice bir plan uğruna hayatını kaybettiği olay adeta akıllara durgunluk verdi. İşte o detaylar...

    takvim.com.tr
    Eczanede akılalmaz plan! 4 yaşındaki çocuk öldü

    Ankara'da çalışan bir eczacı 4 yıl önce işe aldığı kalfanın ardından dikkat dağınıklığı, uyku hali yaşamaya başladı. İşi geçici süreliğine kardeşine devretti. O da kısa bir süre sonra aynı şikayetleri yaşadı.

    4 YAŞINDAKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

    Bir yandan da eczane büyük zarar etmeye başladı. Bazı ilaçların usulsüz alınıp satıldığından şüphelendiler. Eczacı çalışırken bir yandan dikkat dağınıklığı ve algı bozukluğu şikayetleri devam ediyordu. Hayatını değiştiren olay ise 2020 yılında yaşandı. Direksiyon başında uyuya kaldı, duvara çarpıp takla attı. Kazada 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

    SEBEBİNİ ÖĞRENDİ

    Olaydan 7 ay sonra eczacı, eczanede başına gelenlerin sebebi olan ilaç şişesini buldu, etiketi sökülmüş, saklanmıştı. Şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç olduğunu fark etti.

    ECZANEDEKİ HERKESTE ŞİZOFRENİ İLACI TESPİT EDİLDİ

    Eczacı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eczanede çalışanlardan saç ve kıl örneği alındı. Hepsinde de o şizofreni ilacı tespit edildi. İddianamede kalfa ve yardımcısı olası kastla öldürmeyle suçlandı.
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        Haberler Yaşam Eczanede akılalmaz plan: 4 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldular
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