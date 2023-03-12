Malatya önce 4.7 ardından 4.5 büyüklüğündeki depremlerle sallandı

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerde de hissedildi.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerde de hissedildi.
AFAD'DAN BÖLGE İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı depremin ardından olumsuz durum bulunmamaktadır" şeklinde açıklamada bulundu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı depremin ardından AFAD olumsuz durum bulunmadığını açıkladı. AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.13'te de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
HATAY 4.4 İLE SALLANDI
Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 05.23'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.03.13 04:34:29 38.1408 38.6998 2.4 -.- 4.8 4.8 YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:33:36 37.9103 36.4685 5.4 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:28:21 37.4325 36.8107 7.6 -.- 1.8 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 04:26:41 36.2410 35.9907 6.4 -.- 2.3 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 04:24:39 37.1692 36.7653 5.4 -.- 1.7 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 04:23:45 38.0790 38.4782 8.9 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.13 04:23:15 37.0408 28.3835 21.3 -.- 0.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.13 04:15:54 38.2343 38.1560 3.1 -.- 1.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.13 04:05:24 38.3460 27.1923 5.3 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.03.13 04:04:42 38.1055 38.3650 5.4 -.- 1.3 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2023.03.13 04:01:10 37.3170 37.0633 5.5 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:59:51 37.5265 36.1295 10.3 -.- 1.3 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.03.13 03:55:57 37.0497 28.3950 9.7 -.- 0.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.13 03:49:35 36.0857 35.8307 16.5 -.- 2.4 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.13 03:47:23 36.9505 36.6858 9.8 -.- 1.9 -.- COLAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.13 03:44:22 38.4020 37.5498 4.1 -.- 2.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.13 03:37:21 37.8938 36.7672 28.2 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.13 03:35:33 36.9775 28.0498 12.7 -.- 0.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.13 03:28:09 39.3613 26.2823 12.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.13 03:26:59 38.0187 36.5170 2.7 -.- 2.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel