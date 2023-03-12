Malatya önce 4.7 ardından 4.5 büyüklüğündeki depremlerle sallandı





PEŞ PEŞE DEPREMLER

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.13'te de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.