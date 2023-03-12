2019 Model motosiklet icradan satılığa çıkarıldı

Erdemki İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2019 model motosiklet ilgi çekti.
Motosiklet çin 20.000 TL muhammen bedel belirlendi.
İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.04.2023 olarak duyuruldu.
İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
33afr939 Plakalı , 2019 Model , Motosiklet Marka , RV Tipli , BN139QMBK2703785 Motor No'lu , NMURVBKFX91016540 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Beyaz , Bilirkişi raporuna göre; Araç bilgilerinin takyidat bilgileri ile eşleşip eşleşmediği kontrol edilmiştir.