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    • Yaşam
    • 12.03.2023 16:58
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    • 12.03.2023 16:58
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    2019 Model motosiklet icradan satılığa çıkarıldı

    Motosiklet almak isteyenler son dönemde icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. İcradan satılığa çıkarılan araç ilanlarının yer aldığı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, 2019 Model bir motosiklet fiyatıyla dikkat çekti.

    2019 Model motosiklet icradan satılığa çıkarıldı

    Erdemki İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2019 model motosiklet ilgi çekti.

    Motosiklet çin 20.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.04.2023 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    33afr939 Plakalı , 2019 Model , Motosiklet Marka , RV Tipli , BN139QMBK2703785 Motor No'lu , NMURVBKFX91016540 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Rengi Beyaz , Bilirkişi raporuna göre; Araç bilgilerinin takyidat bilgileri ile eşleşip eşleşmediği kontrol edilmiştir.

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