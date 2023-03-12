Son Dakika haberleri... AFAD açıkladı. Adana'da saat 15.31'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
ARTÇI SARSINTILAR SÜRECEK
Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor.
Ancak yaşanan deprem felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.03.12 15:32:54 38.0318 36.7403 16.6 -.- 2.3 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:31:20 37.9473 36.2622 5.0 -.- 4.3 4.3 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:29:19 38.0855 37.1998 11.3 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:22:15 36.9982 28.0617 6.7 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.12 15:17:40 38.3547 37.1838 24.3 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 15:17:24 40.6652 30.7343 13.8 -.- 1.7 -.- GUZLEK-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.03.12 15:14:22 40.6795 30.7287 14.9 -.- 1.8 -.- ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.03.12 15:13:22 38.2723 37.1822 8.0 -.- 3.0 3.2 CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.12 14:56:38 38.0535 37.0555 5.1 -.- 1.9 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel