İzmir'de dehşet! Eski eşi ve annesine kurşun yağdırdı: Yaşlı kadın hayatını kaybetti





Başından vurulan ve durumunun kritik olduğu bilinen Aysel Genç'in, ambulansla kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.