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    • Yaşam
    • 13.03.2023 06:14
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    • 13.03.2023 06:14
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    İzmir'de dehşet! Eski eşi ve annesine kurşun yağdırdı: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eski kocası Davut Y., tarafından vurulan Seher Genç'in (31) sağlık durumu ciddiyetini korurken, anne Aysel Genç'in (61) hayatını kaybettiği bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir’de dehşet! Eski eşi ve annesine kurşun yağdırdı

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eski kocası Davut Y., tarafından vurulan Seher Genç'in (31) sağlık durumu ciddiyetini korurken, anne Aysel Genç'in (61) hayatını kaybettiği bildirildi.



    Başından vurulan ve durumunun kritik olduğu bilinen Aysel Genç'in, ambulansla kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

    CİNAYET ŞÜPHELİSİ TESLİM OLDU
    Olay yerinden otomobili ile kaçan Davut Y.'nin polis ekiplerine teslim olduğu bildirildi.
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        Haberler Yaşam İzmir'de dehşet! Eski eşi ve annesine kurşun yağdırdı: Yaşlı kadın hayatını kaybetti
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