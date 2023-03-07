İzmir'de değişmeyen manzara: Sağanak yağdı, yollar göle döndü

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili oldu.