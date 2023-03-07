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    • Yaşam
    • 08.03.2023 06:21
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    • 08.03.2023 06:34
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    İzmir'de değişmeyen manzara: Sağanak yağdı, yollar göle döndü

    İzmir'de günler süren uyarıların ardından sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar ve caddeler göle döndü. Bazı araçların oluşan çukurlara düştüğü sağanak yağış nedeniyle trafik tamamen durma noktasına geldi.

    AJANSLAR
    İzmir’de yollar göle döndü

    İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü.

    SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sağanak yağış uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde kentte yağış etkili oldu.

    Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

    Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak'ta ise bir ambulans yolda meydana gelen çukura düştü.
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        Haberler Yaşam İzmir'de değişmeyen manzara: Sağanak yağdı, yollar göle döndü
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