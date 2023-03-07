İstanbul’da 7 katlı bina kömürlüğe çöktü

"BİNAYI TAHLİYE ETTİK"

Binanın önünde kaldırım altına daha sonra bir ekleme yapıldığının belirlendiğini aktaran Bahadır, ''Çökme, ekleme yapılan yerde olmuş. Arkadaşlarımız inceledi. Binayı tahliye ettik. Karot testi yapılıp en kısa zamanda binanın yıkılması lazım. Yan bina bitişik olduğu için ona da bakıyor arkadaşlarımız. Tabii ki bu deprem zamanında kentsel dönüşüme önem veriyoruz.'' şeklinde konuştu.