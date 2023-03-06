Değişmeyen yönetim değişmeyen manzara: Koku sezonu erken açıldı

İzmir'de, sonbahar ve kış aylarında yağışın az, sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle kentin kronikleşen 'koku sorunu', geçen yıla göre erken başladı.
BU BİR BİLİM FACİASIDIR
İzmir'de kent merkezinden geçen derelerin tabanlarında biriken kirlilik, sonbahar ve kış mevsimlerinde yağışın az, sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle bölgesel olarak kötü kokuya neden oldu.
Kentteki koku sorununun insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle koku sorununun geçen yıla göre daha erken başladığını söyledi.
Prof. Dr. Yaşar, "Son 80 yılın en kurak yıllarından birini yaşıyoruz. Yağmur yağmayınca derelerdeki su temizlenemiyor. Su gidemediğinden biyolojik aktivite çok fazla olmaya başladığı için ortaya müthiş kötü bir koku çıkıyor. Mart ayındayız ve ciddi anlamda kokuyor.
Körfez temizliğine önem vermiyoruz. Derelerin altını betonladık, bu bir bilim faciasıdır. Betonların bir an önce kırılması lazım. Ayrıca kireçlemenin yapılmaması lazım. Yapılması gereken tek şey; fabrikalardan atılan suların kontrol altında tutulması ve arıtılması" ifadelerini kullandı.