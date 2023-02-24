Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı! Depremde yerle bir olmuştu bu sözlerle satmışlar: Peri kalıp, kule vinç...

Hatay'ın Antakya ilçesinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans'ın enkazı, iş makineleriyle kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi, hayatını kaybetti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun yaşamını yitirdiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp, tutuklandı. Coşkun'un üzerinde yapılan aramada ise 10 bin 200 euro bulundu. Ayrıca Coşkun'un inşaat bittikten sonra çektirdiği reklam filminde; rezidansın güvenliğini ön planda tuttuğunu dile getirdiği ortaya çıktı. Kaç kişinin öldüğünün henüz açıklanmadığı rezidansın enkazı ise iş makineleriyle kaldırıldı.
10.5 dönüm alan üzerine 6 ve 12 katlı 4 bloktan oluşan toplam 249 konutlu Rönesans Rezidans evlerinde yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, jakuzi, çocuk oyun aletleri, jimnastik, fitness alanı, şelale, kamelyalar, oturma alanları, basketbol sahası, bisiklet parkurları, market, kafe ve pastanenin olduğu belirtilerek, rezidans projesinin en önemli özelliğinin ise peri kalıp sistemi ve kule vinç kullanımıyla yapılan ilk konut olduğuna dikkat çekildi.
Görüntülerde, Antis Yapı Yöneticisi Yalçın Coşkun, normal bir konut projesinden öte farklı bir proje yapmak isteiklerini ve ortaya böyle bir fikir çıktığını belirterek, Rönesans Rezidansın en çok sosyal yaşamın, güvenliğin ve ortak yaşamın önde tutulduğu bir mekan olduğunu söyledi.