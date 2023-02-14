Rönesans Rezidans cinayeti! 10 yıllık apartman sakini: Binanın temeli kaymıştı, koridorda çatlak vardı

Depremlerde yerle bir olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ta 10 yıl yaşayan sakinlerinden, Hatay Belediyespor eski Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, 2022 yılında koridorlarda çatlaklar oluşmaya başladığını, binanın temelinin kaydığını iddia ederek, yöneticiye bu durumu anlattığında kendisiyle alay eder gibi davrandığını, komşularının ise duyarsız kaldığını söyledi.

"TEMELİN KAYDIĞINI SÖYLEDİM"

Rönesans Rezidans'a Yiğitbaşı, tavsiye üzerine Rönesans Rezidans'tan daire satın aldığını ve 2013 yılında taşındığını söyleyerek, "İki daire aldık. 2022 yılına kadar da burada oturduk. Taşınmadan kısa süre önce koridorda çatlak gördüm. Her geçen gün o çatlak büyüdü, birkaç ay sonra bir parmak girecek kadar genişledi.