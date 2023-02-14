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    • 14.02.2023 14:59
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    Rönesans Rezidans cinayeti! 10 yıllık apartman sakini: Binanın temeli kaymıştı, koridorda çatlak vardı

    Kahramanmaraş merkezli çifte depremin derdinden sarstığı şehirleden biri de Hatay. Hatay'da 'cennetten bir köşe' olarak daireleri satışa çıkarılan ve yüzlerce kişinin bulunduğu Rönesans Rezidans, depremde yerle bir oldu. Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçmak isterken yakalandı. Rezidans'ın sakinlerinden Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, 2022 yılında binanın koridorunda çatlak olduğunu, temelinin kaydığını söyledi. Yiğitbaşı, "Yöneticiye temelin kaydığını söyledim, alay edermişçesine güldü. Komşularıma anlattım, herkes duyarsız kaldı" dedi. Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in de bir dönem rezidansta kaldığı ortaya çıktı.

    AJANSLAR
    Rönesans rezidans felaketi göz göre göre gelmiş!

    Depremlerde yerle bir olan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ta 10 yıl yaşayan sakinlerinden, Hatay Belediyespor eski Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, 2022 yılında koridorlarda çatlaklar oluşmaya başladığını, binanın temelinin kaydığını iddia ederek, yöneticiye bu durumu anlattığında kendisiyle alay eder gibi davrandığını, komşularının ise duyarsız kaldığını söyledi.

    "TEMELİN KAYDIĞINI SÖYLEDİM"
    Rönesans Rezidans'a Yiğitbaşı, tavsiye üzerine Rönesans Rezidans'tan daire satın aldığını ve 2013 yılında taşındığını söyleyerek, "İki daire aldık. 2022 yılına kadar da burada oturduk. Taşınmadan kısa süre önce koridorda çatlak gördüm. Her geçen gün o çatlak büyüdü, birkaç ay sonra bir parmak girecek kadar genişledi.

    "ALAY EDERMİŞÇESİNE GÜLDÜ"
    Yöneticiye anlattım, 'Ben korkuyorum' dedim. Temelin kaydığını düşündüğümü söyledim. Alay edermişçesine güldü. Olayın üzerine gittim, günlerce uyardım. Bunun üzerine yöneticim bana sorunu hallettiği söyledi. Nasıl çözdüğünü sorduğumda, mühendisler geldi, yapı denetimi yaptılar dedi. Teknik bazı şeyler söyledi, anlamadım. Komşulara da söyledim. Baktım herkes duyarsız, taşınmaya karar verdim" dedi.

    "KESİNLİKLE CİNAYET"
    Yiğitbaşı, inşaat teknikeri bir arkadaşının depremden sonra Rönesans Rezidans'ın enkazında inceleme yaptığını belirterek, "Kalıntıları elinde ovaladığında, kil gibi parçalandığını, bina demirlerinin yanlış şekilde bağlandığını söyledi. Kolonların kesilmiş olduğuna dair söylentiler de duydum. Doğruysa kesinlikle cinayet. Zaten binanın yıkılış şekli çok tuhaf. Evet, çok bina harap oldu ama, hiçbiri Rönesans gibi değil. Orada 800-900 kişi oturuyordu.

        "VOLKAN DEMİREL DE OTURUYORDU"
        Ben eski Hatay Belediyespor Başkanıyım. Hatayspor'un da kongre üyesiyim. Hatayspor'un bütün futbolcuları orada yaşıyordu, hatta Volkan Demirel de orada oturuyordu. Ama o anda iki futbolcu varmış. Çok sevdiğim komşularımı kaybettim" dedi.

        "CENNETTEN KÖŞE CEHENNEM OLDU"
        Yiğitbaşı, inşaat şirketinin rezidans sakinlerinin görüşlerini yazdıkları bir anı defteri hazırlandığını, 'Cennetten bir köşe' ifadesinin de kendisine ait olduğunu belirtti.

        Yiğitbaşı, "Aslında ilk olarak yazmak istemedim. Sanki yazacağım ama, kötü bir şey olacak gibi. Çok ısrarcı oldular, ben de yazmaya karar verdim. Bir övgü gibi yazdım çünkü, hakikaten de öyleydi. Yüzme havuzu, spor salonu her yer yeşillik, her imkân vardı. Üç beş satırlık bir güzelleme yazdım. O sözü de sosyal medyada kim bulmuşsa, viral olmuş. Ben çok utandım ve bir sorumluluk duygusuyla sosyal medyadan, şimdi anlattığım gibi görüşlerimi paylaştım. Katiller mutlaka yargılanmalı, sakın tutuksuz olarak salıvermesinler. O cennetten bir köşe cehennem oldu" dedi.

        KARADAĞ'A KAÇACAKTI
        Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi. Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.

            HAVALİMANINDA YAKALANDI
            Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yanına aldığı paralar ile yurt dışına kaçacağı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi olduğu iddiasıyla şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun hakkında ihbar geldiği, şüphelinin paralarla birlikte yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği yönünde ihbar geldiği ve şüphelinin yakalanarak Karadağ'a çıkışının engellendiği aktarıldı.

            TUTUKLANDI
            Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklandı.

            Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün İstanbul Havalimanında gözaltına alınan Coşkun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

            Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanı'nda bulunan ek hizmet binasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla nöbetçi savcılıkta ifadesi alınan Coşkun'un tutuklanmasına karar verildi.

            İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
            Yapmış olduğu binanın yıkılmasında kusurunun olup olmadığının ancak bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Coşkun, "Karadağ ülkesinde yapmış olduğumuz binaların tapularını vermek amacıyla Karadağ ülkesine gidiyordum" diyerek kaçma gibi bir düşüncesinin söz konusu olmadığını öne sürdü.

            "BİZİM BİNAMIZ SADECE YAN YATTI ÇÖKMEDİ"
            Suçlanmasına neden olan ve yerle bir olan Rönesans Rezidans isimli bina için, "Sadece yan yatmıştır. Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.



            O REZİDANSTA 20 DAİRESİ VARMIŞ
            Coşkun'un avukatının yaptığı savunmada ise söz konusu rezidansta müvekkilinin de 20 dairesi olduğunu, kendisinin de yakınlarının bu rezidansın yıkılması sonucu hayatını kaybettiği savunmasında bulundu. Coşkun'un avukatı müvekkilinin yurt dışına çıkmak üzereyken yanında bulunan 200 bin liranın müvekkilinin maddi durumu göz önünde bulundurulduğunda çok yüklü bir miktar olmadığını da savunmasına ekledi.

            Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, üzerinde bir miktar parayla dün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

                Rönesans rezidansın sahipleri Coşkun kardeşlerin tüm kazançlarını Karadağ'a taşıdığı ve şirketlere ait tüm site ve sosyal medya hesaplarını kapattıkları belirtildi.

                "CENNETTEN BİR KARE"
                2013 yılında tamamlandığı belirtilen, 250 daireli ve 12 katlı Rönesans Rezidans, deprem sırasında havuzun bulunduğu bölgeye doğru devrildiği, sokaktaki başka binaya da hasar verdiği objektife yansıdı.

                2013 yılında fotoğrafları, "Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans" diye basında paylaşılan yapının mimarı ve müteahhiti hakkında soruşturma başaltılmıştı.

                ENKAZDAN ÇIKARDILAR
                Rönesans Rezidansının enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi.

                    Ekiplerin ulaştığı 42 yaşındaki Fatma Karadeniz, 80 saat sonra sağ çıkarıldı. Kurtarma ekipleri sevinç yaşadı.

                    Erzurum Arama ve Kurtarma Timi, diğer ekiplerle ses aldıkları 13 katlı Rönesans Rezidans Sitesi'nin enkazında uzun uğraşlar sonucu 9 yaşındaki Ege Yılmaz'ı 72 saat sonra demir ve beton yığınlarının arasından çıkarmıştı.

                    İŞTE RÖNESANS REZİDANSI YAPAN FİRMA ANTİS YAPI'NIN DEPREM SONRASI KAPATILAN İNTERNET SİTESİNDE YER ALANLAR


                    CHP'Lİ SAVAŞ: İDEALİST BİR İNSAN
                    CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" diyerek aklamaya çalıştı.

                        Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Şiddetin büyüklüğünün de hesaba katılması gerekiyor." diye konuştu.

                        KİMSEYE KUSUR ARAMAYIN
                        Savaş sözlerinin devamında ise kendisini aklamaya çalışarak sorumluluk kabul etmediğini dile getirdi.

                        Savaş şunları söyledi:
                        "Büyük ihtimal şartlara, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır. Bilim yönüyle konuşuyorum. Bu deprem hiç kimse kimseye kusur aramasın, 2000 yılında 3 defa böyle bir deprem olmuş. Yeryüzüne 7 kilometre yakında oldu. Yıkıcılığı 9-10 şiddeti gibi gelir. Yeryüzüne yakın olduğundan ivme çabuk yükselip yeryüzünde büyük etki yapıyor. Eğer dağ varsa dağa çarpıp yeniden gelip sizi çarpıp diyor uzmanlar.

                        BİRİNCİSİ KÜÇÜK KIYAMET
                        Antakya'da, İstanbul'da, Eskişehir'de depremlere yakalandım, tüm depremleri toplayıp hepsinin toplamı bizdekinin 4'te biri kadardır. Arada 0.1 farklılık olmasına rağmen ilk deprem 10 kat daha fazla hasar oluşturdu. Aradaki 8 kilometre fark olmasına rağmen ben ikinci depremde evden çıkma gereği duymadım. Birincisi küçük bir kıyametti. Belediye mevzuat sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz."
                            Bahçeli’den grup toplantısında flaş açıklamalar
                            Haberler Güncel Rönesans Rezidans cinayeti! 10 yıllık apartman sakini: Binanın temeli kaymıştı, koridorda çatlak vardı
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