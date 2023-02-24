Son dakika: Hatay'da korkunç olay! Depremden kaçtı eski eş vahşetinden kaçamadı! Depremzede eski eşini kaynar suyla yaktı ifadesi pes dedirtti

"KIZIMIN ÇIĞLIKLARINA UYANDIK, ACIDAN TİTRİYORDU"

Alev Altun'un annesi Gönül Ekreb, kızının evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü belirterek, "Amcasının oğlu olmasına rağmen, hamileyken bile kızımı dövdü, boğmaya çalıştı, başına silah dayadı. Kızım defalarca bazen çıplak ayakla bana geldi. Boşanma davasını Savaş açtı, geçinemedikleri için ben de boşanmalarını istedim. Deprem olduktan sonra kızım kardeşinde kalıyordu. Savaş da yurt dışından çocuklarını ve eşini alıp götürmeye gelmiş. Bizi böyle kandırdı. Ben barışmasını istemiyordum. Üç gün birlikte kaldılar, kızım yeni uyumuş çocukları kucağında. Sobada büyük bir tencerede suyu kaynatmış, sonra çocukları kızımdan gizlice almış, başka bir yatağa götürmüş. O tencereyi kızımın başından aşağı dökmüş. Bunu insan olan yapamaz. Kızımın çığlıklarına uyandık, yürüyerek evimize gelmiş. Alev'i öyle görünce bayılacaktım. Islaktı, acıdan titriyordu. Kızım 'Beni doktora götürün, benden intikam aldı' diye bağırıyordu. Doğum yapacak kadın bile o kadar bağırmaz. Komşusu doktora götürdü, oradan Adana'ya sevk ettiler. Savaş ifadesinde artçı depremler nedeniyle su döküldü demiş, o akşam deprem olmadı ve soba yatağın uzağında duruyor. Çocukları perişandı, bana getirdiler. Altlarını ıslatmışlardı, karınları açtı. Bana üzülürüm diye doğruyu söylemiyorlar ama, durumu ciddiymiş" diye konuştu.

Deprem nedeniyle evlerinin ağır hasarlı olduğunu ve çok zor durumda kaldıklarını söyleyen Gönül Ekreb, çocukları ve torunlarıyla serada yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.