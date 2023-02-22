Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası uzman isimden korkutan açıklama: Güneyde ve kuzeyde yeni yıkıcı depremler...





'İKİ BÜYÜK DEPREM KUZEYE STRES YÜKLEDİ'

Prof. Dr. Pampal, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkisinin kuzeye stres yüklediğini ifade ederek, "Malatya, Ovacık fayları, Bingöl'ün güneyi, kuzeyi ve Yedisu fayı, Erzincan, Karlıova arasında, güneyde de Hatay civarının stres yüklendiğini ve yıkıcı deprem yaşanabileceğini belirtiyorduk. Nitekim bu 6.4'lük deprem ile oldu. Bu bir şans, daha büyük depremler de olabilirdi. Çünkü Ölüdeniz fayının Hatay'dan itibaren güneye doğru Suriye, Ölüdeniz, Lübnan ve İsrail üzerinden Akabe Körfezi'ne kadar gittiğini biliyoruz. Buralar daha önce kırılmış 8 ve üzeri çok yıkıcı depremler yaşamış bu ülkeler. Bu faydan kaynaklanan depremlerden Mısır dahil büyük hasarlar almış. O nedenle Hatay bundan sonra da gelecekte; bu yakın veya uzak da olabilir yine güneyinde olacak depremlerden etkilenecek" diye konuştu.