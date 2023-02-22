Bir şehir, iki deprem, iki anne! Asrın felaketinde yürekleri delip geçen hikaye

Türkiye, 7.7 ve 7.6'yla sarsıldı. Şehirler, enkazlarla kaplandı. Kahramanmaraş'taki facianın adresi ise Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alandı. Çünkü 12 bloklu siteden geriye sadece 2 bina kalmıştı. İşte tam 16 gündür o enkazın başında ağlayan bir anne vardı. 80 yaşındaki Ümmügülsüm Emlik, depremin sabahında hemen enkaza gidip evlatlarından iyi bir haber almak için çabaladı. Ama olmadı... Ve gözüyaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı: Oğlum Dursun, gelinim Esma ve torunlarım Ökkeş (20) ile Hayrunnisa (14) enkazda kaldı. Ökkeş'in cansız bedeni 12 Şubat'ta enkazdan çıkarıldı. Ama diğer yavrularım hala enkazda. Bazen çalışma başlamadan, ekiplerden önce geliyorum. Eşyaları çıktı, resimleri çıktı ama kendileri yok. Bari bir mezarları olsun...