Bir şehir, iki deprem, iki anne! Asrın felaketinde yürekleri delip geçen hikaye

Türkiye, 7.7 ve 7.6'yla sarsıldı. Şehirler, enkazlarla kaplandı. Kahramanmaraş'taki facianın adresi ise Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alandı. Çünkü 12 bloklu siteden geriye sadece 2 bina kalmıştı. İşte tam 16 gündür o enkazın başında ağlayan bir anne vardı. 80 yaşındaki Ümmügülsüm Emlik, depremin sabahında hemen enkaza gidip evlatlarından iyi bir haber almak için çabaladı. Ama olmadı... Ve gözüyaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı: Oğlum Dursun, gelinim Esma ve torunlarım Ökkeş (20) ile Hayrunnisa (14) enkazda kaldı. Ökkeş'in cansız bedeni 12 Şubat'ta enkazdan çıkarıldı. Ama diğer yavrularım hala enkazda. Bazen çalışma başlamadan, ekiplerden önce geliyorum. Eşyaları çıktı, resimleri çıktı ama kendileri yok. Bari bir mezarları olsun...
Ümmügülsüm Nine ile aynı kaderi yaşayan bir anne daha vardı. 80 yaşındaki Türkan Meter'in evladının ocağı depremde yıkıldı. Oğulları Yılmaz ve Kemal, gelini Şemsi, torunları Umut Efe, Ayşe Meter ve Azra Çelen, enkaz altında kaldı. Yıkılan binanın önünden bir an bile ayrılmayan acılı anne şunları anlattı: Yavrularım deprem gecesi saat 3'e kadar oturmuşlar. Sonra yatmışlar. Sarsıntı olunca soba üzerlerine devrilmiş. 2 oğlum, gelinim ve 3 torunum öldü. Kızım ve diğer gelinim yandı, onlar yoğun bakımda. Çok büyük bir acı. Bu acıyı, yükü kaldıramam ben. Allah kimseye göstermesin. Kimsemiz kalmadı.
Meter'in kızı Gizem Çelen ve diğer gelini Nuray Meter'in hastanelerde tedavisi devam ediyor. Kahramanmaraş merkezdeki evi de ağır hasar alan Meter, ailesini kaybettiği köyde çadırda kalarak yasını tutuyor.