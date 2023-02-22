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    Bir şehir, iki deprem, iki anne! Asrın felaketinde yürekleri delip geçen hikaye

    Deprem asrındı, acı analarındı... Kahramanmaraşlı 80 yaşındaki Ümmügülsüm Nine, Ebrar Sitesi’nin enkazından bir an bile ayrılmadı... Çünkü binlerce ton molozun altında oğlu, gelini ve torunu vardı. “Evlatlarımı almadan asla gitmem” diye ağladı... Onun gözyaşları, fayın açtığı çatlaklardan aktı... 80 yaşındaki Türkan Merter’in gözyaşlarına karıştı... Çünkü Türkan Nine de oğlu, gelini ve 3 torununa mezar olan evin enkazındaydı... Onlardan kalan eşyaları tek tek toplayıp ağıt yaktı: Artık kimsem yok..

    Acının ana üssü

    Türkiye, 7.7 ve 7.6'yla sarsıldı. Şehirler, enkazlarla kaplandı. Kahramanmaraş'taki facianın adresi ise Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alandı. Çünkü 12 bloklu siteden geriye sadece 2 bina kalmıştı. İşte tam 16 gündür o enkazın başında ağlayan bir anne vardı. 80 yaşındaki Ümmügülsüm Emlik, depremin sabahında hemen enkaza gidip evlatlarından iyi bir haber almak için çabaladı. Ama olmadı... Ve gözüyaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı: Oğlum Dursun, gelinim Esma ve torunlarım Ökkeş (20) ile Hayrunnisa (14) enkazda kaldı. Ökkeş'in cansız bedeni 12 Şubat'ta enkazdan çıkarıldı. Ama diğer yavrularım hala enkazda. Bazen çalışma başlamadan, ekiplerden önce geliyorum. Eşyaları çıktı, resimleri çıktı ama kendileri yok. Bari bir mezarları olsun...



    Ümmügülsüm Nine ile aynı kaderi yaşayan bir anne daha vardı. 80 yaşındaki Türkan Meter'in evladının ocağı depremde yıkıldı. Oğulları Yılmaz ve Kemal, gelini Şemsi, torunları Umut Efe, Ayşe Meter ve Azra Çelen, enkaz altında kaldı. Yıkılan binanın önünden bir an bile ayrılmayan acılı anne şunları anlattı: Yavrularım deprem gecesi saat 3'e kadar oturmuşlar. Sonra yatmışlar. Sarsıntı olunca soba üzerlerine devrilmiş. 2 oğlum, gelinim ve 3 torunum öldü. Kızım ve diğer gelinim yandı, onlar yoğun bakımda. Çok büyük bir acı. Bu acıyı, yükü kaldıramam ben. Allah kimseye göstermesin. Kimsemiz kalmadı.



    Meter'in kızı Gizem Çelen ve diğer gelini Nuray Meter'in hastanelerde tedavisi devam ediyor. Kahramanmaraş merkezdeki evi de ağır hasar alan Meter, ailesini kaybettiği köyde çadırda kalarak yasını tutuyor.



        KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR
        Asrın felaketinin ardından depremzedelerin kimlik tespiti için çalışmalar başladı. Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, 38 bin 199 cenazenin muayenesini yaptıklarını açıkladı. Şu bilgileri paylaştı: "387 aile başvurdu. 168 cenazenin kimliğini tespit edip ailelerine verildi. Anne, baba ve çocuktan örnek alınması gerekiyor. Yoksa erkek cenazede erkek kardeşi, kadın cenazeyse kız kardeşin örnek vermesini istiyoruz. Daha sonra ise erkek veya kadın cenaze hangisi olursa olsun kardeşi, dayısı, teyzesi örnek veriyor.

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        Haberler Yaşam Bir şehir, iki deprem, iki anne! Asrın felaketinde yürekleri delip geçen hikaye
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