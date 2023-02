Bir şehir, iki deprem, iki anne! Asrın felaketinde yürekleri delip geçen hikaye

Ümmügülsüm Nine ile aynı kaderi yaşayan bir anne daha vardı. 80 yaşındaki Türkan Meter'in evladının ocağı depremde yıkıldı. Oğulları Yılmaz ve Kemal, gelini Şemsi, torunları Umut Efe, Ayşe Meter ve Azra Çelen, enkaz altında kaldı. Yıkılan binanın önünden bir an bile ayrılmayan acılı anne şunları anlattı: Yavrularım deprem gecesi saat 3'e kadar oturmuşlar. Sonra yatmışlar. Sarsıntı olunca soba üzerlerine devrilmiş. 2 oğlum, gelinim ve 3 torunum öldü. Kızım ve diğer gelinim yandı, onlar yoğun bakımda. Çok büyük bir acı. Bu acıyı, yükü kaldıramam ben. Allah kimseye göstermesin. Kimsemiz kalmadı.