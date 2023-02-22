Çorum'da cinayet! Beraber alkol aldıkları arkadaşlarını katlettiler

SİLAHI ELİNDEN ALIP ÖLDÜRDÜLER

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan tüfeğini alan Burak İ., Osman B. (18) ve Mücahit G.'ye (18) doğrulttu. Silahı Burak İ.'nin elinden alan Osman B. (18) ve Mücahit G. (18) ise sırayla Burak İ.'ye ateş etti.