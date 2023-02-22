Çorum'da cinayet! Beraber alkol aldıkları arkadaşlarını katlettiler

Çorum'da bir arkadaş grubu arasında başlayan tartışma cinayetle bitti.
ALKOL ALDIKTAN SONRA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boş bir arazide alkol alan Burak İ. (24), Osman B. (18) ve Mücahit G. (18) arasında küfürleşme sonucu başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
SİLAHI ELİNDEN ALIP ÖLDÜRDÜLER
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan tüfeğini alan Burak İ., Osman B. (18) ve Mücahit G.'ye (18) doğrulttu. Silahı Burak İ.'nin elinden alan Osman B. (18) ve Mücahit G. (18) ise sırayla Burak İ.'ye ateş etti.
Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Burak İ. olay yerinde hayatını kaybederken, zanlılar ise öldürdükleri arkadaşlarının aracıyla olay yerinden kaçtı.