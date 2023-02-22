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    • Yaşam
    • 22.02.2023 08:59
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    • 22.02.2023 09:04
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    Çorum'da cinayet! Beraber alkol aldıkları arkadaşlarını katlettiler

    Çorum'da bir arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Boş bir arazide alkol alan 3 arkadaş arasında küfürleşme ile başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

    Çorum’da cinayet! Arkadaşlarını katlettiler

    Çorum'da bir arkadaş grubu arasında başlayan tartışma cinayetle bitti.

    ALKOL ALDIKTAN SONRA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
    Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, boş bir arazide alkol alan Burak İ. (24), Osman B. (18) ve Mücahit G. (18) arasında küfürleşme sonucu başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

    SİLAHI ELİNDEN ALIP ÖLDÜRDÜLER
    Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan tüfeğini alan Burak İ., Osman B. (18) ve Mücahit G.'ye (18) doğrulttu. Silahı Burak İ.'nin elinden alan Osman B. (18) ve Mücahit G. (18) ise sırayla Burak İ.'ye ateş etti.

    Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Burak İ. olay yerinde hayatını kaybederken, zanlılar ise öldürdükleri arkadaşlarının aracıyla olay yerinden kaçtı.

        Cinayetin ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayet zanlılarını kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada bir adet tüfek ele geçirildi.

        Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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