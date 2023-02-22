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    • Yaşam
    • 22.02.2023 13:21
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    • 22.02.2023 13:21
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    89 kişiye mezar olmuştu! Diyarbakır'daki Galeria AVM'nin yıkımına başlandı! Gözyaşları içinde izlediler

    Depremin ardından Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan Galeria AVM'deki ağır hasarlı olan bölümler ve 3 blok yıkılıyor. Sabah saatlerinde başlayan yıkımı izleyen bazı bina sakinlerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

    DHA
    89 kişiye mezar olmuştu! Gözyaşları içinde izlediler

    Diyarbakır'da kentin ilk alışveriş merkezi olup, yıkılan 1 blok nedeniyle 89 kişinin hayatını kaybettiği 'Galeria'da, kontrollü yıkım başladı.

    Yenişehir ilçesinde 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Alışveriş Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

    1 bloku yıkılan Galeria'da 89 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralı kurtuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 'ağır hasar' raporu verilen Galeria'nın diğer blokları ile alışveriş merkezinin yıkımına karar verildi.

        1999'da hizmete giren ve Diyarbakır'ın ilk alışveriş merkezi olan Galeria'da, sabah saatlerinde yıkım başladı. Bazı bina sakinleri, yıkılan evlerini gözyaşları içinde izledi.

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        Haberler Yaşam 89 kişiye mezar olmuştu! Diyarbakır'daki Galeria AVM'nin yıkımına başlandı! Gözyaşları içinde izlediler
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