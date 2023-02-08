Yüzyılın depremi Türkiye'yi sarstı! 85 milyon yaraları sarmak için tek yürek oldu





BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜRLER

Depremin ardından devlet ve millet ele verdi. Afet bölgesinde kan ihtiyaçlarının karşılanması için on binler, bağış noktalarına akın etti. Dün de bağışlar hız kesmedi. Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Burak Civelek, kapasitenin iki katına çıkarak hizmet verdiklerini söyledi. İstanbul Adliyesi çalışanları da kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Edirne'de ve Tekirdağ'da yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce ünite kan toplanıldığını belirtildi. Van'dan da muhtarından güvenlik görevlisine, esnafından polise herkes bağış merkezlerine gitti. 112 personeli Ayşenur Cancan, "Eimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.