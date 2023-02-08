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    Yüzyılın depremi Türkiye'yi sarstı! 85 milyon yaraları sarmak için tek yürek oldu

    7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem, 10 ili yıktı! Türkiye ise tek yürek olmayı başardı. Örnek bir seferberlik başladı. Gönüllüler, afet bölgesindeki çalışmalara katılmak için havalimanlarına aktı. Hepsinin dilinde aynı söz vardı: Bize ihtiyaçları var. Evimde duramam.

    Gönüllüler ordusu

    Deprem, yıktı geçti. 6 Şubat 2023, Türkiye'nin en acı gücü olarak tarihe geçti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde hissedildi! Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı nedeniyle büyük bir yıkım meydana geldi. İlk depremden sadece 9 saat sonra bu kez Elbistan'da 13.24'te yaşanan 7.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanması herkesi panikletti!



    85 MİLYON KENETLENDİ
    Türkiye ise acıyla kenetlendi. Ülkenin dört bir yanından gönüllüler ordusu, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için harekete geçti. Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'da yaraları sarmak isteyen on binler, İstanbul Havalimanı'na akın etti.



    AMACIM YARDIM ETMEK
    AFAD gönüllüsü Yiğit Yüksel, "Soğukta kalan insanlara AFAD vesilesiyle yardıma gidiyoruz" dedi. Bir diğer gönüllü Ediz Bekçi ise "Depremzedelere o enkazın altındaki insanlara yardım etmek. Başka hiçbir hedefim yok. Tek hedefim o. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" diyerek duygularını dile getirdi. Deprem, Gaziantep'ten Hatay'a, Adana'dan Adıyaman'a kadar onlarca ilde hasara yol açtı. On binlerce bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları için düğmeye basıldı. Sevenleri enkaz altında kalanların endişeli bekleyişi ise yürekleri yaktı...



        BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜRLER
        Depremin ardından devlet ve millet ele verdi. Afet bölgesinde kan ihtiyaçlarının karşılanması için on binler, bağış noktalarına akın etti. Dün de bağışlar hız kesmedi. Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Burak Civelek, kapasitenin iki katına çıkarak hizmet verdiklerini söyledi. İstanbul Adliyesi çalışanları da kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Edirne'de ve Tekirdağ'da yürütülen çalışmalar kapsamında yüzlerce ünite kan toplanıldığını belirtildi. Van'dan da muhtarından güvenlik görevlisine, esnafından polise herkes bağış merkezlerine gitti. 112 personeli Ayşenur Cancan, "Eimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.



        KUYRUK HİÇ AZALMADI
        İstanbul'da AVM'lerde kan bağışları devam etti.



        EL PAIS: BİR BAVULLA YOLA ÇIKTILAR
        Yüz ülkeden binlerce gurbetçi, arama çalışmalarına katılmak için havaalanlarına akın etti. İspanyol El Pais gazetesi, "Türkler, birer bavulla yola çıktı" diyerek övgüler dizdi.



            HELAL SİZE ÇOCUKLAR
            Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü vatandaşlar "Hiç olmazsa bir kase çorba dağıtırım" diyerek yola çıktı. Soluğu havaalanlanında aldı. "Gün birlik olma günü" mesajı yolladı.


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            Fırsatçılar depremzedelerin ihtiyaçlarına göz koydu
            Haberler Yaşam Yüzyılın depremi Türkiye'yi sarstı! 85 milyon yaraları sarmak için tek yürek oldu
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