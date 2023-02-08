Yüzyılın depremi Türkiye'yi sarstı! 85 milyon yaraları sarmak için tek yürek oldu

Deprem, yıktı geçti. 6 Şubat 2023, Türkiye'nin en acı gücü olarak tarihe geçti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde saat 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde hissedildi! Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı nedeniyle büyük bir yıkım meydana geldi. İlk depremden sadece 9 saat sonra bu kez Elbistan'da 13.24'te yaşanan 7.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanması herkesi panikletti!
85 MİLYON KENETLENDİ
Türkiye ise acıyla kenetlendi. Ülkenin dört bir yanından gönüllüler ordusu, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için harekete geçti. Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'da yaraları sarmak isteyen on binler, İstanbul Havalimanı'na akın etti.
AMACIM YARDIM ETMEK
AFAD gönüllüsü Yiğit Yüksel, "Soğukta kalan insanlara AFAD vesilesiyle yardıma gidiyoruz" dedi. Bir diğer gönüllü Ediz Bekçi ise "Depremzedelere o enkazın altındaki insanlara yardım etmek. Başka hiçbir hedefim yok. Tek hedefim o. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun" diyerek duygularını dile getirdi. Deprem, Gaziantep'ten Hatay'a, Adana'dan Adıyaman'a kadar onlarca ilde hasara yol açtı. On binlerce bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları için düğmeye basıldı. Sevenleri enkaz altında kalanların endişeli bekleyişi ise yürekleri yaktı...