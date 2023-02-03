İETT dehşeti! Yolcu otobüsü durağa daldı! 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta beklerken otobüsün çarptığı Hikmet Kaya (51) Messaouda Mariche (25), Ahmad Rzayev (52), Yeter Baygın (53), Fatma Oruç ve Fehim Aydın yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hikmet Kaya adlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Sefer B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
158 BİN 750. OLAY
Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olup İETT'nin bakım ve onarım işlerini CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete vermesinden sonra 158 bin 750 kez otobüslerin arızalanması, yanması ve kazaya karışması meydana geldi.
ŞOFÖR UYUDU MU?
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Araçtaki yolcular şoförün uyuduğunu söylüyor" dedi.