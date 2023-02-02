Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

E.D. yönetimindeki 38 GH 431 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda, H.T. idaresindeki 38 HT 166 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan D.T, Y.T. ve bebek L.T. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.



