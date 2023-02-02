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    • Yaşam
    • 03.02.2023 02:00
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    • 03.02.2023 02:00
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    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafik kazasında 5 kişi yaralandı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AA
    Kayseri’de feci kaza!

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

    E.D. yönetimindeki 38 GH 431 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda, H.T. idaresindeki 38 HT 166 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan D.T, Y.T. ve bebek L.T. yaralandı.

    Yaralılar ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.

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