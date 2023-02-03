Ameliyata alkollü halde giren doktor faciaya neden oldu: Genç kadının hayatı karardı

Genç kız ameliyat için gerekli ücretle anlaştıktan sonra ünlü Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Onur S. tarafından ameliyat edilmeyi kabul etti ve geçtiğimiz yıl 12 Ocak günü Türkiye'ye teyzesi ile birlikte geldi.