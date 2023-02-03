Ameliyata alkollü halde giren doktor faciaya neden oldu: Genç kadının hayatı karardı

Belçika'dan liposuction (yağ aldırma) ameliyatı için Türkiye'ye gelen 29 yaşındaki Suzan K. ünlü estetik cerrahi doktoru Onur S.'nin ameliyatı alkollü şekilde gerçekleştirdiğini ve hatalı işlemler yaptığını ileri sürdü ve şikayetçi oldu.
ÜNLÜ KLİNİKLE İLETİŞİME GEÇTİ
Belçika'da yaşayan Suzan K, aşırı kiloları nedeniyle liposuction (yağ aldırma) ameliyatı olmak istiyordu.
Genç kız ameliyat için gerekli ücretle anlaştıktan sonra ünlü Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Onur S. tarafından ameliyat edilmeyi kabul etti ve geçtiğimiz yıl 12 Ocak günü Türkiye'ye teyzesi ile birlikte geldi.