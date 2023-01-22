Pegasus yolcularının ölüm korkusu! Trabzon Havalimanı'nda pistten çıkmıştı uçaktaki yolcuların ifadelerine ulaşıldı





Yolculardan İ.A. ise kaza sırasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Uçak, normal indikten sonra hızını yavaşlatması gerekirken hızlandı. Ne yavaşladı ne de havalandı. Uçağın bir yere değip, zorlandığını fark ettim. Pistten uzaklaşmıştık. Bir anda uçağın burnu yere vurdu. Uyarı anonsları yapıldı. Kendi marifetim ile uçaktan atlayarak çıktım. Sonrasında beni korku ve tedirginlik sardı. Psikiyatra giderek tedavi oldum; anksiyete bozukluğu tanısı konuldu. Tedaviye rağmen bu durum sürdü."



'UÇAKTA OKSİJEN MASKESİ AÇILMADI'

Uçağın denize yönelerek durduğunu anlatan yolculardan B.G. ise "Uçak içerisinde bir süre oksijen maskesi açılmadı. Kaza sonrası vücudumun çeşitli yerinden darbe aldım. Hafif yaralanmama ve korkmama neden olan pilotlar ile uçak şirketinden davacıyım" dedi. Yolculardan S.U. de, "Kaza sonrası yaklaşık 20 dakika uçağın kapıları açılmadı. Korku ve panik yaşayan yolcular, birbirine yardımcı olmaya çalıştı. Kapı açılınca indiğim sırada, görevlinin itmesi ile sağ ayağım demire çarptı. Ayağımda morarma ve ezilme oldu. Tedavi sonrası eve gittik. Uçak kazası yaralanmam ve psikolojik olarak etkilenmeme sebep oldu" ifadelerini kullandı.