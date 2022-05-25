Pegasus'un 3 kişiye mezar olan kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı! 6 kişilik heyetten şok tespitler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat 2020 akşamı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, inişinden sonra pistten çıkıp topraklık alana düşmüştü. 3 parçaya bölünen uçakta 3 yolcu hayatını kaybederken aralarında mürettebatın da bulunduğu 180 kişi yaralanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüpheli kaptan pilot Mahmut Aslan önce 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklanıp ardından adli kontrolle tahliye edilirken, şüpheli Hollandalı yardımcı pilot Ferdinant Poondaag ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
6 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN 21 SAYFALIK RAPOR
Büyük faciadan 2 yıl sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi'nce hazırlanan nihai kaza kırım raporu dosyaya girmişti. Kazaya ilişkin tespitlerin yer aldığı 157 sayfalık kaza kırım raporu, görüşlerinin alınması adına bilirkişiye gönderildi. 6 kişiden oluşan bilirkişi heyeti kaza kırım raporundaki tespitleri değerlendirdi ve beklenen 21 sayfalık rapor soruşturma dosyasında yerini aldı.
PİLOTLARIN SÜRECİ YÜRÜTEMEDİĞİ AKTARILDI
Bilirkişi raporunda, pilotlara iniş için aktif olan ve hava durumuna uygun olan pistin 06 olarak bildirildiği ancak pilotların bu durumu dikkate almayarak 24 pistine göre hazırlık ve alçalma yaptığı anlatılarak kendilerine göre inisiyatif kullandığı bildirildi. Raporda inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa isabet eden yıldırımın pilotların stresini arttırdığı, kokpit ekibin acil inişe geçmek istediği, hava trafik kontrolörünün iniş öncesi aktardığı Türkçe uyarıları, yabancı uyruklu yardımcı pilotun anlamadığı bildirildi.