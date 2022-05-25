Pegasus'un 3 kişiye mezar olan kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı! 6 kişilik heyetten şok tespitler

PİLOTLARIN SÜRECİ YÜRÜTEMEDİĞİ AKTARILDI

Bilirkişi raporunda, pilotlara iniş için aktif olan ve hava durumuna uygun olan pistin 06 olarak bildirildiği ancak pilotların bu durumu dikkate almayarak 24 pistine göre hazırlık ve alçalma yaptığı anlatılarak kendilerine göre inisiyatif kullandığı bildirildi. Raporda inişe geçmeden 6 dakika önce uçağa isabet eden yıldırımın pilotların stresini arttırdığı, kokpit ekibin acil inişe geçmek istediği, hava trafik kontrolörünün iniş öncesi aktardığı Türkçe uyarıları, yabancı uyruklu yardımcı pilotun anlamadığı bildirildi.