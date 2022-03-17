SON DAKİKA | Pegasus'un Sabiha Gökçen'deki kazası hakkında 157 sayfalık şok rapor! 3 kişi ölmüş, 180 kişi yaralanmıştı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat 2020 akşamı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, inişinden sonra pistten çıkıp topraklık alana düştü. 3 parçaya bölünen uçakta 3 yolcu öldü, aralarında mürettebatın da bulunduğu 180 kişi yaralandı. Kazanın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında kaptan pilot Mahmut Aslan ve Hollandalı yardımcı pilot Ferdinant Poondaag şüpheli bulundu. Kaptan pilotun 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Yardımcısı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
"PİLOTLAR NEDEN BÖYLE YAPTI ANLAŞILAMADI"
Soruşturma aşamasında kaptan pilot Mahmut Arslan da adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliye edilirken gözler bu kazanın neden yaşandığına dair sorunun yanıtlarını aramaya çevrildi. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi'nce nihai kaza kırım raporu hazırladı. Soruların yanıtları olaydan yaklaşık 2 yıl sonra gelen raporda yer aldı. Pilotlara iniş için aktif olan ve hava durumuna uygun olan pistin 06 olarak bildirildiği ancak pilotların bu durumu dikkate almayarak 24 pistine göre hazırlık ve alçalma yaptığı anlatıldı. Pilotların neden böyle bir yaklaşım sergilediğinin anlaşılamadığı kaydedildi. Pilotların verilen talimatları uygulamayarak kendilerinin inisiyatif aldığı belirtildi.