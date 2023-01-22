İETT otobüsünde cinsel ilişki skandalına hapis cezası

ŞOFÖR ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İfadesi alınan şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin (58) yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi. Soruşturma sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede, sokak ortasında bekletilen otobüs içerisinde cinsel ilişkiye girdikleri sunulan görüntülerden anlaşıldığını belirterek, umuma açık yerde cinsel ilişki nedeniyle "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför A.Ş. ve cinsel ilişkiye girdiği N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis talep etti.

BASİT YARGILAMA YAPILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüne göre iki sanığa 15 gün içinde savunma yapmaları için yazı gönderildi. Ancak sanıklar bu süre içinde yazılı savunmalarını sunmadılar. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, şoför A.Ş.'nin ifadesinde N.G.'nin eski tanıdığı olduğunu, buluştuklarında otobüs içinde cinsel ilişki yaşadıklarını söylediğine yer verdi. N.G.'nin ise şoförü tanımadığını, Çanakkale'de yaşadığını ancak olay günü İstanbul'da olup olmadığını hatırlamadığını, diğer sanığın kimlik bilgilerini bilmesinin normal olduğunu çünkü yardım ve hayır işlerinde çalıştığı için çevresinin geniş olduğunu söylediği belirtildi.