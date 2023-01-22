Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.01.2023 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.01.2023 08:49
    ABONE OL

    Milyarlık miras davasında yeni gelişme! Yunus Ensari'nin mezarı bir kez daha açıldı

    Türkiye'nin sayılı iş insanları arasında gösterilen Yunus Ensari'nin mezarı milyarlık miras davası için yeniden açıldı. 82 yaşında baba olduğu iddia edilen Ensari'nin mezarından DNA örnekleri alındı.

    Milyarlık miras davasında yeni gelişme

    Geçen yıl 103 yaşında hayatını kaybeden işinsanı Yunus Ensari'nin mezarı, babalık davası nedeniyle ikinci kez açıldı ve DNA örneği alındı. Alınan örneklerle yeniden rapor hazırlanacak.

    Dava dosyasına göre, Türkiye'nin ve Ankara'nın sayılı iş insanları arasında gösterilen Yunus Ensari, 1986 yılında Ankara'ya gelen İran asıllı Fariba Esin Ensari ile tanışarak imam nikâhıyla evlendi. İddialara göre çiftin Y.E. isminden bir çocukları oldu.

    İş insanı Yunus Ensari, yeniden baba olduğunda 82 yaşındaydı. Baba Ensari, geçen yıl 103 yaşında iken hayatını kaybetti. Artık bir üniversite öğrencisi olan Y.E., avukatları Tuncay Akı ve Alparslan Aydoğan aracılığıyla Ankara 18. Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık tespit davası açtı.

    'BABASI DEĞİL' RAPORU
    Görülen dava kapsamında, 21 Ekim 2022 tarihinde Yunus Ensari'nin Ankara Gölbaşı'ndaki mezarı açılarak DNA örneği alındı. Hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda, elde edilen sonuçlara göre arada babalık bağı olmadığı belirtildi.

    Avukatlar raporun hatalı olduğunu savunarak itiraz etti. İtirazda "ATK raporunda, ölü şahısların 4-5 adet diş femur ve/veya tibia örneğinin alınması gerektiği ifade edilmiştir. Somut olayda, fethi kabir işlemi ile yalnızca müteveffanın femurundan parça alınmıştır" denildi.

    İtirazı kabul eden mahkeme, Ensari'nin mezarının yeniden açılıp farklı örnekler alınmasına karar verdi. Cuma günü mezar yeniden açılarak DNA örnekleri Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kuvvetli yağış geliyor! Türkiye’yi etkisi altına alacak
    Haberler Yaşam Milyarlık miras davasında yeni gelişme! Yunus Ensari'nin mezarı bir kez daha açıldı
        SON DAKİKA