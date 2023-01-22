Milyarlık miras davasında yeni gelişme! Yunus Ensari'nin mezarı bir kez daha açıldı

Geçen yıl 103 yaşında hayatını kaybeden işinsanı Yunus Ensari'nin mezarı, babalık davası nedeniyle ikinci kez açıldı ve DNA örneği alındı. Alınan örneklerle yeniden rapor hazırlanacak.

Dava dosyasına göre, Türkiye'nin ve Ankara'nın sayılı iş insanları arasında gösterilen Yunus Ensari, 1986 yılında Ankara'ya gelen İran asıllı Fariba Esin Ensari ile tanışarak imam nikâhıyla evlendi. İddialara göre çiftin Y.E. isminden bir çocukları oldu.