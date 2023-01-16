50 km fark, iki farklı mevsim! Saklıkent’e oteller doldu taştı

Türkiye'nin karla özdeşleşen kayak noktaları yeni yılı neredeyse karsız karşıladı. Ancak Saklıkent, rakiplerini solladı! Antalya'da denizden taşınan nemin kara dönüşmesi dolayısıyla Türkiye'de kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgenin Saklıkent olduğu vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kar kalınlıkları dün sabah saatlerinde ise Saklıkent'te 97, Davraz'da 77, Palandöken'de 35, Erciyes'te 21, Uludağ'da 18, Kartalkaya'da 18 ve Sarıkamış'ta 17 santimetreye ulaştı.