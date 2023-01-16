50 km fark, iki farklı mevsim! Saklıkent’e oteller doldu taştı

Türkiye'nin karla özdeşleşen kayak noktaları yeni yılı neredeyse karsız karşıladı. Ancak Saklıkent, rakiplerini solladı! Antalya'da denizden taşınan nemin kara dönüşmesi dolayısıyla Türkiye'de kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgenin Saklıkent olduğu vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kar kalınlıkları dün sabah saatlerinde ise Saklıkent'te 97, Davraz'da 77, Palandöken'de 35, Erciyes'te 21, Uludağ'da 18, Kartalkaya'da 18 ve Sarıkamış'ta 17 santimetreye ulaştı.
50 KM FARK, İKİ FARKLI MEVSİM
Bakırlıtepe mevkisinde, 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan merkezde pistlerdeki kar bastırılarak, kayak sezonu açıldı, yerli ve yabancı turistler kayak yapmaya başladı. Sahilde güneşin ve denizin keyfini çıkaran turistler, sadece 50 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde kızak kayıp, kayak ve snowboard yaptı. Saklıkent Kayak Merkezi Tesisler Genel Müdürü Hakan Kadayıfçı, "Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Tatilcilerden yoğun talep alıyoruz, oteller dolmaya başladı" açıklamasını yaptı.