Bakan Koca'dan duygulandıran paylaşım! "6 yaşındaki Beytullah okula hastane sınıfında başladı"





Bartın'da 3 ay önce meydana gelen maden kazası sonrası ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen madencilerin aileleri umutla yakınlarının taburcu olacağı günü bekliyor.



Yaralı madencilerden 39 yaşındaki Erol Bulduk'un 6 yaşındaki oğlu Beytullah, hastanenin en küçük misafiri olarak 90 gündür ailesiyle beraber hastanede yaşıyor. Beytullah babasının sağlığına kavuşmasını beklerken okula hastane sınıfında başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu konuya değinerek "Bartın'daki maden kazasından sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan hastalarımızdan birinin 6 yaşındaki oğlu Beytullah, okula hastane sınıfında başladı. 90 gündür hastanede olan Beytullah, tedavi gören çocuklarla sinema etkinliğine de katıldı" ifadelerini kullandı.

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