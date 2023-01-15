Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
METROBÜSLER PERON ARASINA SIKIŞTI
Olay, saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, Sefaköy Metrobüs Durağı'na yanaşan 34 FJA 924 plakalı metrobüsün altına henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi düştü.
Metrobüsle peron arasına sıkışan şahsın kafası metrobüs tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.