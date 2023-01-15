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    • Yaşam
    • 16.01.2023 06:21
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    • 16.01.2023 06:35
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    Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü

    Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda yola düşen bir yolcu, durağa yanaşan metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Durak ile metrobüs arasında sıkışan kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı.

    AJANSLAR
    Metrobüsün altında kalan yolcu öldü

    Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

    METROBÜSLER PERON ARASINA SIKIŞTI
    Olay, saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana geldi.

    İddiaya göre, Sefaköy Metrobüs Durağı'na yanaşan 34 FJA 924 plakalı metrobüsün altına henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi düştü.

    Metrobüsle peron arasına sıkışan şahsın kafası metrobüs tekerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafası metrobüs tekerinin altında sıkışan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

        CANSIZ BEDENİ GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
        İtfaiye ekipleri peron ile metrobüs arasında sıkışan talihsiz adamı çıkarmak için çalışma başlattı.

        İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik çalışmaları sonrası metrobüsün altında sıkışan talihsiz adamın cansız bedenini, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        İsmi öğrenilemeyen şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
            Hangi Kredi
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