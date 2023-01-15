Ankara'dan Afganistan'a uzanan soruşturma! 5 Afgan'ın katili enselendi

KATLİAMIN SEBEBİ PARA

"Afganistan'daki ailelerine gönderilen paranın yerine ulaşmamasından" başlayan tartışmanın sonucunda cinayetlerin işlendiği belirlendi. Türkiye'de çalışan Afganların kazandıkları paraları ailelerine göndermek üzere katil Yusuf'a verdikleri, Yusuf'un ise komisyon karşılığında bu paraları Afganistan'daki ailelere ulaştırdığı öğrenildi. Son olarak yaklaşık 700 bin liraya yakın parayı alan Yusuf'un bu paraları ailelere ulaştırmadığı, tartışmanın da ailelere ulaşılmayan bu paradan kaynaklandığı belirlendi.