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Ankara Altındağ'da 5 Afgan uyruklu kişinin cesedi bulunmuştu! Kimlikleri belli oldu

Son dakika haberleri... Ankara Altındağ'da bir evde öldürülmüş olarak bulunan 5 Afgan uyruklunun kimliği belli oldu. Ön otopsi sonucu ise dikkat çekti. Olayın yaşandığı evde, boğuşma ya da kavga yaşandığına dair bir iz bulunamadığı, maktullerin üzerinde ev kıyafetleri olduğu kayıtlara geçti.

11.11.2022 17:10 - Son Güncelleme: 11.11.2022 17:10
Ankara Altındağ’da 5 Afgan uyruklu kişinin cesedi bulunmuştu! Kimlikleri belli oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde evde öldürülmüş bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin kimlikleri belli oldu.

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Ankara Altındağ’da 5 Afgan uyruklu kişinin cesedi bulunmuştu! Kimlikleri belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde dün bulunan cesetlerin, Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'ye ait olduğu belirlendi.

Ankara Altındağ’da 5 Afgan uyruklu kişinin cesedi bulunmuştu! Kimlikleri belli oldu

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, cesetlerin bulunduğu evi maktullerden Esedullah Rahimi 1,5 yıl önce kiraladı.

Ankara Altındağ’da 5 Afgan uyruklu kişinin cesedi bulunmuştu! Kimlikleri belli oldu

Diğer maktuller Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi ise diğer illerden Ankara'ya Rahimi'nin evine misafirliğe geldi.

Ankara Altındağ’da 5 Afgan uyruklu kişinin cesedi bulunmuştu! Kimlikleri belli oldu

Ön otopsi tutanaklarında, Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu bilgisi yer aldı.

Kanepede elleri arkadan bağlı halde ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin ise boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın yaşandığı evde, boğuşma ya da kavga yaşandığına dair bir iz bulunamadığı, maktullerin üzerinde ev kıyafetleri olduğu kayıtlara geçti.

Ankara Altındağ’da 5 Afgan uyruklu kişinin cesedi bulunmuştu! Kimlikleri belli oldu

OLAY
Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, adrese giden polisler 5 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

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