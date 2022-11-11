Ankara Altındağ'da 5 Afgan uyruklu kişinin cesedi bulunmuştu! Kimlikleri belli oldu
Son dakika haberleri... Ankara Altındağ'da bir evde öldürülmüş olarak bulunan 5 Afgan uyruklunun kimliği belli oldu. Ön otopsi sonucu ise dikkat çekti. Olayın yaşandığı evde, boğuşma ya da kavga yaşandığına dair bir iz bulunamadığı, maktullerin üzerinde ev kıyafetleri olduğu kayıtlara geçti.
11.11.2022 17:10 - Son Güncelleme: 11.11.2022 17:10
Diğer maktuller Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi ise diğer illerden Ankara'ya Rahimi'nin evine misafirliğe geldi.
Ön otopsi tutanaklarında, Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu bilgisi yer aldı.
Kanepede elleri arkadan bağlı halde ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin ise boğularak öldürüldüğü tespit edildi.
Olayın yaşandığı evde, boğuşma ya da kavga yaşandığına dair bir iz bulunamadığı, maktullerin üzerinde ev kıyafetleri olduğu kayıtlara geçti.