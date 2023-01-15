Ormanda bulunan cesedin katili eski kız arkadaşı çıktı! İstanbul'da kan donduran vahşet

CESEDİN KİMLİĞİ PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Sancaktepe'de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri; mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin S.S. olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.