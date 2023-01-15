InBusiness'ın düzenlediği etkinlikte sahne alanThe Recycled Instruments Orchestra of Cateura'nın hikayesi ilham verdi

Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi InBusiness'ın düzenlediği "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" çok özel buluşmalara da vesile oldu. Sürdürülebilir Yeni Yüzyıl Zirvesi kapsamında, First Lady Emine Erdoğan'ın katıldığı akşam yemeğinde sahne alan Paraguaylı müzik grubu, hikayesiyle ilham verdi.
Keman, viyola, çello, kontrbas, gitar, flüt, saksafon, trompet, trombon ve perküsyon... Hepsi çöpten toplanan malzemelerle yapılmış. Çünkü Paraguay'ın başkenti Asuncion'un 'çöplük' diye adlandırılan Cateura'da, bir kemanın fiyatı bir ev kadar. Yani ülkenin en fakir bölgelerinden biri orası.
Ama kaderleri 2006 yılında değişmiş... Çöplerin geri dönüştürüldüğü tesiste mühendis olarak çalışan Favio Chavez, bölgedeki çocukları müzikle, ardından dünyayla buluşturdu.
Favio Chavez'in önderliğinde bölgedeki gençlerin bir araya gelmesiyle oluşan "The Recycled Instruments Orchestra of Cateura" (Cateura Çöpten Enstrümanlar Orkestrası), 2006 yılından bu yana ev atıkları ve çöplerin geri dönüştürülmesiyle yapılan müzik aletleriyle konserler veriyor. Kendi ülkeleri Paraguay'ın yanı sıra Kolombiya, Brezilya, Şili, Arjantin, Ekvador, Peru, Panama, ABD, Kanada, Norveç, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İspanya, İsviçre, Filistin ve Japonya gibi ülkelerde konser veren Cateura Çöpten Enstrümanlar Orkestrası'nın bilinirliği son yıllarda giderek arttı ve orkestra dünyaca ünlü rock grubu Metallica'yla bile aynı sahneyi paylaştı. Orkestrayı ve şef Favio Chavez'in çalışmalarını anlatan "Landfill Harmonic" isimli belgesel ilk kez gösterildiği SXSW Film Music Festival'de (2015 – Austin, Texas – ABD) halk tarafından en çok beğenilen film seçilerek "Seyirci Ödülü" alırken, şef Chavez çeşitli TEDx etkinliklerine konuşmacı olarak davet edildi.
Son olarak Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi Inbusiness'in düzenlendiği zirvenin ardından Emine Erdoğan Hanımefendi'nin katıldığı yemekte konser veren grup, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de sahne aldı.
Peki bu özel grubun hikayesi ne? Enstrüman alacak parası olmayan çocuklara, başka bir kapı açarak onları geri dönüşümün en özel örneklerinden biri halen getiren süreci, mühendis Favio Chavez ile konuştuk: