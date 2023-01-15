InBusiness'ın düzenlediği etkinlikte sahne alanThe Recycled Instruments Orchestra of Cateura'nın hikayesi ilham verdi





- Nasıl başladı hikaye?

- 2006 yılında Asuncion'daki çöp tesisinde mühendis olarak çalışmaya başladım. Gençlik yıllarından beri müzikle ilgiliydim, müzik öğretmenliği de yapardım. Çalıştığım zamanların dışında kalan zamanda o bölgedeki çocuklara müzik dersi veriyordum. Çok fakir bir bölge orası, insanlar çöpten yemek topluyor o derece. İlk etapta geri dönüşün fabrikasındaki işçilerin çocuklarına ders vermeye başladım, 10 çocukla başladı her şey. Günlük 2 bin ton çöp gelen bir yer burası. Bu çocuklara eğitim verirken gerekli enstrümanlara verecek paramız yoktu, çöpten en basit neler yapabiliriz diye baktık. Bir konser verelim düşüncemiz yoktu. Basitçe müzik eğitimi verebilmekti amacım. Palet çok olurdu çöpte, ahşap malzemeler olurdu. Çöpe başka bir gözle bakabilmekti amaç.



- 2006 kendi halinizde başladığınız bu oluşum nasıl dünyaca ünlü bir hal aldı?

- Paraguay'a gezmeye gelen ABD'li iki kişi, bu çöpün belgeselini yapmak için gelmişlerdi. Beni ve çocukları gördüler ve belgeselde bize yer verdiler. Küçük bir fragman hazırladılar ve sosyal medyada bizi paylaştılar. Bir anda viral olduk. Çöpten çıkanlardan oluşan enstrümanlarla müzik yapan bu çocuklar dünyanın dikkatini çekmişti. Yurtdışından çok destek gördük.