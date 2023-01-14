Eski spiker Nazlı Tolga'ya ablasının eski sevgilisinden akılalmaz şantaj: "Elimde binlerce fotoğrafın ve görüntün var"

Nazlı Tolga'nın başı ablası Eda Tolga'nın sevgilisi Hakan Öztürk'le belaya girdi. Eda Tolga, bir süre önce Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eski sevgilisine yönelik uzaklaştırma kararı talep etti. Mahkeme, Öztürk'ün 2 ay süreyle Tolga'nın konutuna ve iş yerine yaklaşmamasına karar verdi. Karar sonrası Hakan Öztürk, bu kez Nazlı Tolga'ya yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajlar göndermeye başladı.

Eline geçirdiği bilgisayarda Tolga'ya ait binlerce fotoğraf ve video bulunduğunu öne süren Öztürk, "Nazlı senin paranın ve sözünün geçmediği anlar var. İşte o an bu an. Elimdekileri yayınlamamak için Eda'ya söyle beni arasın" dediği video gönderdi. Nazlı Tolga da şantaja suç duyurusunda bulundu.