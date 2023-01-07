Manisa'da yürek yakan olay! Kaçak açılan kuyunun içine düşen baba ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Manisa'daki acı olay Gülnar Sitesi'nde yaşandı. Aytuğ Demir, eşi Yağmur ve oğlu Batu ile sitenin parkına çıktı. Küçük Batu, bisikletiyle dolaşmaya başladı. Bu sırada 60 metrelik sondaj kuyusuna yuvarlandı. Aytuğ Demir, hiç düşünmeden oğlunun peşinden atladı. Yağmur Demir'in çığlıklarını duyan site sakinleri, kurtarma ekiplerini çağırdı. Kamera ile Aytuğ Demir ve Batu'ya ulaşıldı. İkisinin de yaşadığı saptandı. Sondaj kuyusuna paralel çukur kazıldı. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla 15 metre derinlikte sıkışan baba ve oğluna ulaşıldı ancak hayatlarını kaybettikleri anlaşıldı.