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Manisa'da kuyuda can veren baba oğuldan geriye acı kareler kaldı! Tam 6 ay önce...

Manisa'da dün akşam saatlerinde kuyuya düşen baba oğulun cesedine ulaşıldı. 2 yaşındaki Batu'nun 60 metrelik kuyunun yaklaşık 15'inci metresine sıkışıp kalarak hayatını kaybettiği ortaya çıkarken, kuyunun 6 ay önce zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı, Aytuğ Demir'in de siteye 2 ay önce taşındığı anlaşıldı. Baba oğuldan geriye ise bu kareler kaldı.

06.01.2023 18:19 - Son Güncelleme: 06.01.2023 18:19
Manisa’da kuyuda can veren baba oğuldan geriye acı kareler kaldı! Tam 6 ay önce...

Kahreden olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü.

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Manisa’da kuyuda can veren baba oğuldan geriye acı kareler kaldı! Tam 6 ay önce...

MANİSA'DA ÇOK ACI OLAY
Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi. Batu'nun yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı.

Manisa’da kuyuda can veren baba oğuldan geriye acı kareler kaldı! Tam 6 ay önce...

Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Manisa’da kuyuda can veren baba oğuldan geriye acı kareler kaldı! Tam 6 ay önce...

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan kamera ile kuyudaki Aytuğ Demir ve Batu'ya ulaştı. Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun yaşadığı belirlendi.

Manisa’da kuyuda can veren baba oğuldan geriye acı kareler kaldı! Tam 6 ay önce...

ÇUKUR KAZILDI
Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, 15 metre derinlikte ulaştıkları baba ve oğlunu kurtarmak için sondaj kuyusuna paralel çukur kazdı.

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