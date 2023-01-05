



Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılırken, sağlık ekipleri tarafından kuyunun içine tüplerden sarkıtılan hortumlarla oksijen verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, üst kısmından kurtarma çalışması yapılamayan kuyunun etrafını iş makineleriyle kısa sürede kazdı. İş makineleriyle yaklaşık 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, herhangi bir göçük meydana gelmemesi için de tedbir aldı.