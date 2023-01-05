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    • Yaşam
    • 05.01.2023 23:34
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    • 06.01.2023 05:42
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    Manisa'da kuyuya düşen baba Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'den acı haber

    Manisa'nın Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde yaşayan Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan ve yaklaşık 60 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü. Ekiplerin 10 saatlik arama kurtma çalışmaları sonucunda baba ve oğlun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili site yöneticisi ile kaçak sondaj yapan kişi gözaltına alındı.

    60 metre derinlikte facia

    Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.



    Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde Aytuğ Demir'in (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla açılan ve yaklaşık 60 metre derinliği olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü.

    Oğlunu kurtarmak isteyen baba Demir, arkasından kuyuya atladı. Kuyuda mahsur kalan baba ve oğlu için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.



    Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılırken, sağlık ekipleri tarafından kuyunun içine tüplerden sarkıtılan hortumlarla oksijen verildi.

    Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, üst kısmından kurtarma çalışması yapılamayan kuyunun etrafını iş makineleriyle kısa sürede kazdı. İş makineleriyle yaklaşık 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, herhangi bir göçük meydana gelmemesi için de tedbir aldı.



        Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ile Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.



        BABA VE OĞLUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
        Çalışmaların yaklaşık 10. saatinde baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun cansız bedenine kuyunun 15. metresinde ulaşıldı.



        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
        Öte yandan olayla ilgili Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında site yöneticisi Hamza A. ile kaçak sondaj yaptığı öne sürülen Vasfi Ç, gözaltına alındı.



            ACILI ANNENİN "YAŞIYOR MU?" SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI
            Ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarılan baba ve oğlun cenazeleri ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bu sırada anne Yağmur Demir'in "Yaşıyor mu?" sözleri yürekleri dağladı.

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            Haberler Yaşam Manisa'da kuyuya düşen baba Aytuğ Demir ve 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'den acı haber
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