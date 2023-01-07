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Diyarbakır - Silvan Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır - Silvan Karayolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan ilk tespitlere göre 1'i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

07.01.2023 04:10 - Son Güncelleme: 07.01.2023 04:28
Diyarbakır - Silvan Karayolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre; şoför ile birlikte 29 yolcusu olan otobüste 1'i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

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Diyarbakır - Silvan Karayolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan Iğdır'a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.

Diyarbakır - Silvan Karayolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

1'i BEBEK 5 ÖLÜ, 23 YARALI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1'i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakır - Silvan Karayolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ŞÖFÖR VE MUAVİN GÖZALTINA ALINDI
Kazada, şoför ve muavin gözaltını alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır - Silvan Karayolu’nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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