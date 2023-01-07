Diyarbakır - Silvan Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Diyarbakır - Silvan Karayolu'nda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Ölü ve yaralıların olduğu kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan ilk tespitlere göre 1'i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
07.01.2023 04:10 - Son Güncelleme: 07.01.2023 04:28
Diyarbakır'da özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre; şoför ile birlikte 29 yolcusu olan otobüste 1'i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan Iğdır'a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.