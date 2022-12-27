Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış

Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.'nin sahte diploma kullandığı ortaya çıktı.

Durumun ortaya çıkması üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.'nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.