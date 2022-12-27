“Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajı 62 bin liraya mal oldu

PARASINI ZOR KURTARDI

Dolandırıldığını fark eden Yakut, "Toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı, 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı" dedi.