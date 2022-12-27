Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.12.2022 10:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2022 10:43
    ABONE OL

    “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajı 62 bin liraya mal oldu

    Bursa’da telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajının altındaki linke tıklayan Aykut Yakut mobil bankasındaki 62 bin lirasından oldu. Bankaya giderek kalan parasını güçlükle kurtaran Yakut, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

    AJANSLAR
    Telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

    Dolandırıcıların kurdukları tuzak "pes" dedirtti. Telefonuna gelen "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajını gören Aykut Yakut, bir anlık merakına yenilip mesajın altındaki linke tıkladı. Virüs girmesiyle telefonu kapanan Yakut'un rehberindeki kayıtlı kişilere de aynı mesaj iletildi.

    62 BİN LİRASINI KAPTIRDI
    Dolandırıldığını fark eden Aykut Yakut bankaya gitti. Hesabından 40 bin lira, kredi kartından ise 22 bin lira çekildiğini fark etti. Kalan parayı çekip savcılığa suç duyurusunda bulunan Yakut, zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

    TELEFONUMA VİRÜS GİRDİ
    Kendisine kurulan tuzağı anlatan dolandırıcı mağduru Aykut Yakut, "'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?' şeklinde bir mesaj geldi. Mesajda link vardı, ben de merak edip tıkladım. Rehberimde kayıtlı olan kişilere de aynı mesaj gitmiş. Telefonuma virüs girdi ve kapandı. 22 bin lira kredi kartımdan çekilmiş, 40 bin lira hesabımdan havale edilmiş" ifadelerini kullandı.

    PARASINI ZOR KURTARDI
    Dolandırıldığını fark eden Yakut, "Toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı, 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı" dedi.

        ÇOK ZOR DURUMDAYIM
        Başkalarının da benzer yöntemle dolandırılabileceğini belirten Yakut, "Şimdi biz nasıl bankalara güvenelim. Artık güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok zor durumdayım. İki çocuk babasıyım, evim kira. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Havuzlu Park
        Haberler Yaşam “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajı 62 bin liraya mal oldu
            SON DAKİKA