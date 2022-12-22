Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu ortaya çıktı!

Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor olayında yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın (21) ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.
SAHTE DOKTOR AYŞE ÖZKİRAZ HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU! VİDEO İZLE
Özkiraz'a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.
BİR SONRAKİ PLANI ANKARA ŞEHİR HASTANESİYMİŞ
Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı anlaşıldı.