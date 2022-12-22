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    • Yaşam
    • 22.12.2022 09:32
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    • 22.12.2022 09:32
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    Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu ortaya çıktı!

    Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Özkiraz’ın yeni hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi. Özkiraz’ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sahte doktorun bir sonraki hedefi ortaya çıktı!

    Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor olayında yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın (21) ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.

    SAHTE DOKTOR AYŞE ÖZKİRAZ HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU! VİDEO İZLE

    Özkiraz'a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.

    BİR SONRAKİ PLANI ANKARA ŞEHİR HASTANESİYMİŞ
    Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı anlaşıldı.

        Sahte doktor Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi.

        Özkiraz'ın, gitmeyi planladığı Ankara Şehir Hastanesinde inandırıcılığını artırmak için, gitmeden önce Çerkezköy'de sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı öğrenildi.

        SAHTELİĞE SAHTELİKLE BAŞLAMIŞ
        Özkiraz, hazırladığı sahte TUS sonuç belgesindeki Temel Tıp Bilimleri testinde 115 doğru, 5 yanlış; Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 107 doğru, 12 yanlışla kendini üstün başarılı olarak göstermeye çalışmış.


            Çerkezköy Adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Ayşe Özkiraz'ın, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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            Haberler Yaşam Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın bir sonraki hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu ortaya çıktı!
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