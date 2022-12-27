Şanlıurfa'da hastanede nikah: Kaza yapan damat böyle evlendi

Hastane yönetiminin izniyle gerekli prosedürü tamamlayan genç çift, hastane odasında hayatını birleştirdi.

Gelinlik ve damatlık giyen çiftin nikahı, şahitler huzurunda kıyıldı.

Damat Yusuf Gülel, "Tüm hazırlıkları yaptık ama kaderde kaza yapmak da varmış. Birbirimizi çok seviyoruz, nikahımızı ertelememek için sözleştiğimiz tarihte evlenmek istedik. Sonuçta nikahta iyi günde kötü günde birlikte olacağımıza söz veriyoruz. Bize destek verenlere teşekkür ediyorum. Ben de bir an önce iyileşerek yuvama dönmek istiyorum." dedi.