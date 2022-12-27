Şanlıurfa'da hastanede nikah: Kaza yapan damat böyle evlendi

Şanlıurfa'da bir çiftin nikah töreni, damadın trafik kazası geçirmesi nedeniyle hastane odasında yapıldı.
Kentteki bir markette muhasebeci olarak çalışan Yusuf Gülel ile Esra Tut, hayatlarını birleştirmek için 26 Aralık 2022 için nikah tarihi aldı.
NİKAHA 2 GÜN KALA KAZA GEÇİRDİ
Damat Gülel, nikaha 2 gün kala motosikletle kaza geçirdi.
Ayaklarında kırık bulunan Gülel, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
HASTANEDE NİKAH KIYILDI
İki tarafın aileleri, damada moral olması için hastanede nikah kıymaya karar verdi.