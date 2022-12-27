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    • Yaşam
    • 27.12.2022 15:39
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    • 27.12.2022 15:39
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    Şanlıurfa'da hastanede nikah: Kaza yapan damat böyle evlendi

    Şanlıurfa'da hastanede nikah töreni yapıldı. Bir çiftin nikah törenine 2 gün kala damat motosikletle kaza geçirdi. İki tarafın aileleri, damada moral olması için hastanede nikah kıymaya karar verdi.

    Hastanede nikah

    Şanlıurfa'da bir çiftin nikah töreni, damadın trafik kazası geçirmesi nedeniyle hastane odasında yapıldı.

    Kentteki bir markette muhasebeci olarak çalışan Yusuf Gülel ile Esra Tut, hayatlarını birleştirmek için 26 Aralık 2022 için nikah tarihi aldı.

    NİKAHA 2 GÜN KALA KAZA GEÇİRDİ
    Damat Gülel, nikaha 2 gün kala motosikletle kaza geçirdi.

    Ayaklarında kırık bulunan Gülel, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

    HASTANEDE NİKAH KIYILDI
    İki tarafın aileleri, damada moral olması için hastanede nikah kıymaya karar verdi.

        Hastane yönetiminin izniyle gerekli prosedürü tamamlayan genç çift, hastane odasında hayatını birleştirdi.

        Gelinlik ve damatlık giyen çiftin nikahı, şahitler huzurunda kıyıldı.

        Damat Yusuf Gülel, "Tüm hazırlıkları yaptık ama kaderde kaza yapmak da varmış. Birbirimizi çok seviyoruz, nikahımızı ertelememek için sözleştiğimiz tarihte evlenmek istedik. Sonuçta nikahta iyi günde kötü günde birlikte olacağımıza söz veriyoruz. Bize destek verenlere teşekkür ediyorum. Ben de bir an önce iyileşerek yuvama dönmek istiyorum." dedi.

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        Haberler Yaşam Şanlıurfa'da hastanede nikah: Kaza yapan damat böyle evlendi
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