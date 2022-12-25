HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı | 25 Aralık 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından bugün 6 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte hafta kar yağışı beklenen iller.
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son tahmin raporunda birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRACAK
Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.