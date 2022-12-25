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    • Yaşam
    • 25.12.2022 10:24
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    • 25.12.2022 10:51
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı | 25 Aralık 2022 hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre; Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bölgesel yağışların etkili olacağı kesimlerde sel, taşkın, su baskını gibi olumsuzluklara karşın vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken; 6 ilde kuvvetli kar yağışı görüleceği belirtildi.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji’den 6 il için kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. MGM tarafından bugün 6 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. İşte hafta kar yağışı beklenen iller.

    KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
    Soğuk hava Türkiye genelinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı son tahmin raporunda birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRACAK
    Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI SABİT
        Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR KIYILARDA ETKİLİ
        Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
            Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            6 İL İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

            Hafta başından itibaren kar yağışı Güneydoğu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak.

                Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Sivas, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Bolu'da kar yağışı etkili olması beklenirken hava sıcaklıkları da bu bölgelerde eksi derecelerde seyredecek.

                Kar yağışı salı günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olurken Bat kesimlerde mevsim normallerinde bir hava bekleniyor.

                Çarşamba günü kar yağışı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerini terk ederken Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Karabük ve bolu'da etkili olacak.

                Bazı illerimizde etkili olacak hava sıcaklıkları şöyle:

                İSTANBUL

                    DİYARBAKIR:

                    BURSA:

                    ADANA:

                        İZMİR

                        ERZURUM

                        TRABZON

                            ANKARA:

                            5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
                            Türkiye genelinde hava sıcaklıkları genel tahminlere uygun seyrediyor.

                            İşte 5 gün boyunca Türkiye hava durumu haritası;

                            25 Aralık 2022 Pazar:

                            26 Aralık 2022 Pazartesi:

                                27 Aralık 2022 Salı:

                                27 Aralık 2022 Çarşamba:

                                29 Aralık 2022 Perşembe:

                                    İSTANBUL'DA YILBAŞINDA KAR YAĞIŞI VAR MI?
                                    Geçtiğimiz yıla göre İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normali ve üzerinde seyrediyor. Bu haftaysa havalar geçtiğimiz haftalara göre soğudu kar için de İstanbul'da önlemler alınmaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığından AFAD'da kışa hazırlık toplantısı yapıldı.

                                    Ancak Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı. 3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

                                    -6 DERECELERİ BULMASI BEKLENİYOR
                                    Meteoroloji Uzmanı Macit, "En ileri tahmin olarak da çarşamba günü İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 7 günlük periyotta İstanbul'da pazar ve çarşamba yağmur var. Onun dışında yağış beklentimiz yok. Genel olarak ocak ayından itibaren kar yağışı başlıyor ama bu her yıl değişim gösteriyor. Önlem alınmasında bir sıkıntı yok ama en azından kar yağışı beklentisinin en azından 1 hafta öncesinde önlemleri başlatmak daha mantıklı ama önlemi ne kadar erken alırsak da o kadar da hazırlıklı oluruz.

                                    İç bölgelerde kar yağması için -1, -2 -3 derecelerde kar görebiliyoruz ama İstanbul için yüksek seviye -6 dereceleri bulması gerekiyor. Önümüzdeki periyotta bu derece bir soğuma beklemiyoruz. İstanbul dahil kıyı kesimlerinde önemli bir kar yağışı beklemiyoruz. Şu anda İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 34'lerde geçen seneye göre daha az. Bütün Türkiye için geçerli olan yağışın az olduğu bir periyotumuz var ama daha aralık ve ocak ayımız var. Beklemekte fayda var" diye konuştu.

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