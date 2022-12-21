Vav TV İzle
Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! Atkı ve eldivenleri çıkarın! Adana'da kar tatili! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Aralık hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! Atkı ve eldivenleri çıkarın! Adana'da kar tatili! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Aralık hava durumu

Kar yağacak mı? sorusu hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte cevabı en çok arananlar arasında yer aldı. Yurdun bazı bölgelerde kar ve fırtına şeklinde görülürken Meteoroloji, sağanak ve kar yağışı konusunda İstanbul'un da aralarında olduğu bazı iller için uyarıda bulundu. Öte yandan o ilçelerde ilk kar tatili verildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

21.12.2022 09:30 - Son Güncelleme: 21.12.2022 09:30
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! Atkı ve eldivenleri çıkarın! Yılın ilk kar tatili geldi! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Aralık hava durumu

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! Atkı ve eldivenleri çıkarın! Yılın ilk kar tatili geldi! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Aralık hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! Atkı ve eldivenleri çıkarın! Yılın ilk kar tatili geldi! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Aralık hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! Atkı ve eldivenleri çıkarın! Yılın ilk kar tatili geldi! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Aralık hava durumu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 11°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! Atkı ve eldivenleri çıkarın! Yılın ilk kar tatili geldi! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Aralık hava durumu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 21°C
Yağmurlu

ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu

HATAY 7°C, 12°C
Öğle saatlerinde yağmurlu

MERSİN 12°C, 19°C
Yağmurlu

SON DAKİKA