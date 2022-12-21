HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! Atkı ve eldivenleri çıkarın! Adana'da kar tatili! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Aralık hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu