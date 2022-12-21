HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar uyarısı! Atkı ve eldivenleri çıkarın! Adana'da kar tatili! Bugün hava nasıl olacak? | 21 Aralık hava durumu
Kar yağacak mı? sorusu hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle birlikte cevabı en çok arananlar arasında yer aldı. Yurdun bazı bölgelerde kar ve fırtına şeklinde görülürken Meteoroloji, sağanak ve kar yağışı konusunda İstanbul'un da aralarında olduğu bazı iller için uyarıda bulundu. Öte yandan o ilçelerde ilk kar tatili verildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 21°C
Yağmurlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY 7°C, 12°C
Öğle saatlerinde yağmurlu
MERSİN 12°C, 19°C
Yağmurlu