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    • Yaşam
    • 25.12.2022 12:45
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    • 25.12.2022 12:45
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    Kahvaltıya gelmeyen arkadaşlarının cansız bedeni ile karşılaştılar

    Antalya’da kahvaltı için odasından çıkmayan 23 yaşındaki Emine Karayılan, arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Eve çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

    AJANSLAR
    23 yaşındaki Emine kalbine yenik düştü

    Antalya'da Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunu 23 yaşındaki genç kız, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    ARKADAŞLARI HAREKETSİZ BULDU
    Acı olay Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde genç kızın arkadaşları ile kaldığı adreste dün sabah saatlerinde; gerçekleşti.

    Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden geçen yıl mezun olan ve arkadaşları ile kalmaya devam eden 23 yaşındaki Emine Karayılan, kahvaltıya gelmeyince arkadaşı kontrol etti.

    Ev arkadaşları Karayılan'ı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

    KALP HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
    Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Emine Karayılan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Öte yandan, genç kızın kalp hastası olduğu öğrenildi.

    ADANA'YA GÖTÜRÜLDÜ
    Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan'ın cenazesi baba Hasan Karayılan'a teslim edildi.
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