Kahvaltıya gelmeyen arkadaşlarının cansız bedeni ile karşılaştılar

Antalya'da Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü mezunu 23 yaşındaki genç kız, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI HAREKETSİZ BULDU

Acı olay Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde genç kızın arkadaşları ile kaldığı adreste dün sabah saatlerinde; gerçekleşti.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden geçen yıl mezun olan ve arkadaşları ile kalmaya devam eden 23 yaşındaki Emine Karayılan, kahvaltıya gelmeyince arkadaşı kontrol etti.