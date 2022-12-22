HAVA DURUMU | Zemheri ayı geliyor! Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? | 22 Aralık 2022 hava durumu

Zemheri ayı diyoruz. Yüksek basınç girişi var. Yarından itibaren Anadolu'da hava daha da soğuyacak. Don, ve sis olayları görünecek. Anadolu'yu zorlu günler bekliyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde.

DİKKAT!

Tabi güneş kendisini gösterecek. Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Soğuklar var, kuraklık devam ediyor.