Vav TV İzle
Haberler Güncel HAVA DURUMU | Zemheri ayı geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? | 22 Aralık 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Zemheri ayı geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? | 22 Aralık 2022 hava durumu

İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı bu sıralar cevabı en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili soğuk hava hakkında uyardı. Uzman isimler zemheri soğukları için tarih verdi. Peki İstanbul'a kar yapacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

22.12.2022 09:09 - Son Güncelleme: 22.12.2022 09:09
HAVA DURUMU | Zemheri ayı geliyor! Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? | 22 Aralık 2022 hava durumu

Sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıyla dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Zemheri ayı geliyor! Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? | 22 Aralık 2022 hava durumu

Hava durumuna ilişkin bilgiler veren Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, Zemheri soğukları için tarih verdi.

Özdemir, Don, ve sis olaylarının artacağını belirterek Anadolu'yu zorlu günler beklediğini söyledi.

HAVA DURUMU | Zemheri ayı geliyor! Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? | 22 Aralık 2022 hava durumu

Özdemir, "Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Güneşe aldanmayın. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

HAVA DURUMU | Zemheri ayı geliyor! Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? | 22 Aralık 2022 hava durumu

22 ARALIK İLE 30 OCAK ARASINDA 40 GÜN ZEMHERİ AYI
İşte Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Herkes kar beklentisi içerisinde. Ay sonuna kadar kar beklenmiyor ama soğuklar artmaya başladı.

HAVA DURUMU | Zemheri ayı geliyor! Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı! İstanbul’a kar yağacak mı? | 22 Aralık 2022 hava durumu

Zemheri ayı diyoruz. Yüksek basınç girişi var. Yarından itibaren Anadolu'da hava daha da soğuyacak. Don, ve sis olayları görünecek. Anadolu'yu zorlu günler bekliyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde.

DİKKAT!

Tabi güneş kendisini gösterecek. Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Soğuklar var, kuraklık devam ediyor.

SON DAKİKA