HAVA DURUMU | Zemheri ayı geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı! İstanbul'a kar yağacak mı? | 22 Aralık 2022 hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı? sorusunun yanıtı bu sıralar cevabı en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili soğuk hava hakkında uyardı. Uzman isimler zemheri soğukları için tarih verdi. Peki İstanbul'a kar yapacak mı? Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıyla dikkatleri çeken zemheri ayının en belirgin özelliği ise bir kısmının sonbahara bir kısmının ise kışa benzemesi.
Hava durumuna ilişkin bilgiler veren Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, Zemheri soğukları için tarih verdi.
Özdemir, Don, ve sis olaylarının artacağını belirterek Anadolu'yu zorlu günler beklediğini söyledi.
22 ARALIK İLE 30 OCAK ARASINDA 40 GÜN ZEMHERİ AYI
İşte Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Herkes kar beklentisi içerisinde. Ay sonuna kadar kar beklenmiyor ama soğuklar artmaya başladı.
Zemheri ayı diyoruz. Yüksek basınç girişi var. Yarından itibaren Anadolu'da hava daha da soğuyacak. Don, ve sis olayları görünecek. Anadolu'yu zorlu günler bekliyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde.
DİKKAT!
Tabi güneş kendisini gösterecek. Öğle saatlerinde hava ısınıyor gibi olur ama güneş batımından sonra hızlı bir şekilde dona çekecek. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Soğuklar var, kuraklık devam ediyor.