Konya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otobüste bulunan 15 kişi yaralandı.
OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Saat 06.00 sıralarında Adana-Konya yolu Ereğli ilçesi yakınında; Şanlıurfa'dan Bursa'ya giden Ahmet Yavuz İlme'nin kullandığı 63 AAF 413 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.
15 KİŞİ YARALANDI
40 yolcu bulunan otobüste ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı.