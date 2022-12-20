Göztepe - Altay derbisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Fişek ağzına girdi 9 dişini parçaladı

İzmir'de 27 Kasım Pazar günü oynanan olaylı Göztepe-Altay derbisinde Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı 45 yaşındaki Mehmet Çakır, Altay tribününden Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeğiyle ağır şekilde yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Çakır stattaki ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Siyah beyazlı ekibin kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın, işaret fişeğini ateşleyen Furkan Ersanlı, fişekleri stada sokan ambulans şoförleri Anıl Güvercin ve Hakan Keçiyatağı'nın da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi tutuklandı.
YENİ DETAYLARA ULAŞILDI
Olayla ilgili yeni ve çarpıcı detaylara ulaşıldı. Altay tribününden 25 metre uzaklıktan atılan işaret fişeğinin tezahürat yapan Çakır'ın ağzının içine girerek 9 tane dişini parçaladığı ortaya çıktı.