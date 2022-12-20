Göztepe - Altay derbisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Fişek ağzına girdi 9 dişini parçaladı

SAĞLIĞINA KAVUŞUNCA MAÇA GİTMEK İSTİYOR

Kardeşinin konuşabildiğini ve yürüyebildiğini söyleyen Caner Çakır, "Kardeşim derbideki olayları hiç sormadı. Düzenlenen operasyonlarla pek ilgilenmedi. Şu an düşündüğü tek şey sağlığına kavuşup taburcu olmak. Kardeşim sporu ve Göztepe'yi çok seviyor. Sağlığına kavuştuktan sonra Göztepe maçına gitmek istiyor. Kardeşim gümrük komisyoncusu olarak çalışıyor. Bekar, çocuğu yok. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Tek temennimiz bu tarz olayların bir daha yaşanmaması" diye konuştu.

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