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    • Yaşam
    • 20.12.2022 09:35
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    • 20.12.2022 09:35
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    Göztepe - Altay derbisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Fişek ağzına girdi 9 dişini parçaladı

    Son dakika haberi! İzmir'deki Göztepe - Altay derbisinde Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı 45 yaşındaki Mehmet Çakır'ın hastanede tedavisi 18 gündür devam ediyor. Olayla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Altay tribününden 25 metre uzaklıktan atılan işaret fişeğinin tezahürat yapan Çakır'ın ağzına isabet ettiği ve 9 dişini parçaladığı ortaya çıktı. Büyük bir üzüntü yaşayan ağabey Caner Çakır, "Ağzına giren işaret fişeğini çıkarmak isterken yanan fişeği tuttuğu için sol eli yanmış." dedi.

    Fişek ağzına girdi 9 dişini parçaladı!

    İzmir'de 27 Kasım Pazar günü oynanan olaylı Göztepe-Altay derbisinde Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı 45 yaşındaki Mehmet Çakır, Altay tribününden Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeğiyle ağır şekilde yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Çakır stattaki ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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    Siyah beyazlı ekibin kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın, işaret fişeğini ateşleyen Furkan Ersanlı, fişekleri stada sokan ambulans şoförleri Anıl Güvercin ve Hakan Keçiyatağı'nın da aralarında bulunduğu toplam 20 kişi tutuklandı.

    YENİ DETAYLARA ULAŞILDI
    Olayla ilgili yeni ve çarpıcı detaylara ulaşıldı. Altay tribününden 25 metre uzaklıktan atılan işaret fişeğinin tezahürat yapan Çakır'ın ağzının içine girerek 9 tane dişini parçaladığı ortaya çıktı.

        Ağzına giren işaret fişeğini çıkarmak isterken Çakır'ın sol elinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. 18 gündür hastanede tedavisi süren Mehmet Çakır, geçtiğimiz perşembe günü yoğun bakımdan çıktı.

        Servisteki odasına alınan Çakır, polise ilk ifadesi vererek olaya karışanlardan şikayetçi oldu.

        ÇAKIR'IN AĞABEYİ KONUŞTU
        Kardeşinin yaralanması ile büyük bir üzüntü yaşayan ağabey Caner Çakır, konuştu. Sabah'ta yer alan habere göre, Caner Çakır, "Kardeşimin hastanede tedavisi sürüyor. Olayın yaşandığı gün kardeşimin olduğu tribüne işaret fişeği atıldı. Fişek ağzına isabet etmiş. Ağzına giren işaret fişeğini çıkarmak isterken yanan fişeği tuttuğu için sol eli yanmış."

        "Doktorlar yüzündeki doku kaybının da 6 ay içinde iyileşeceğini söylediler. İşaret fişeğinin isabet ettiği 9 dişi kırıldı. Kırılan dişlerine yerine implant takılacak. Hastanedeki doktorlarımızın hepsi çok iyiler. Çok ilgileniyorlar. Memnunuz. Kardeşimi sağlığına kavuşturabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

            SAĞLIĞINA KAVUŞUNCA MAÇA GİTMEK İSTİYOR
            Kardeşinin konuşabildiğini ve yürüyebildiğini söyleyen Caner Çakır, "Kardeşim derbideki olayları hiç sormadı. Düzenlenen operasyonlarla pek ilgilenmedi. Şu an düşündüğü tek şey sağlığına kavuşup taburcu olmak. Kardeşim sporu ve Göztepe'yi çok seviyor. Sağlığına kavuştuktan sonra Göztepe maçına gitmek istiyor. Kardeşim gümrük komisyoncusu olarak çalışıyor. Bekar, çocuğu yok. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Tek temennimiz bu tarz olayların bir daha yaşanmaması" diye konuştu.

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            Haberler Yaşam Göztepe - Altay derbisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Fişek ağzına girdi 9 dişini parçaladı
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