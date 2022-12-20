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    • Yaşam
    • 20.12.2022 13:12
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    • 20.12.2022 13:13
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    E-devlet duyurdu sistem değişti artık işlemler oradan yapılacak! Tapu sahipleri ve kiracılar dikkat!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 291 kurum ve kuruluşla işbirliği yaparak 900 öneriyi değerlendirdi. Plana göre, 2025 yılı sonuna kadar, kayıt dışılığın önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak.

    takvim.com.tr
    E-devlet’ten kira sözleşmesi!

    2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-devlet üzerinden düzenlenecek. E-devlet'ten kira sözleşmesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

    KİRA SÖZLEŞMELERİNDE E-DEVLET DÖNEMİ

    Bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-devlet üstünden yapılacak. Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

    SEBZE-MEYVE İÇİN ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ

    Sebze-meyve ticaretinde kayıt dışılığın önlenmesi için Hal Kayıt Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. Başta gıda ürünleri için olmak üzere Ürün Takip Sistemi oluşturulacak...Tütün ve alkol ürünleriyle akaryakıtta kaçakçılığın önlenmesi için yeni adımlar atılacak.

        YENİ İSTİHDAM MODELİYLE İLGİLİ MEVZUAT

        Plana göre, pandemi süreciyle birlikte yaygınlaşan esnek ve uzaktan çalışma başta olmak üzere yeni istihdam modelleriyle ilgili mevzuat yenilenecek. Bu modellerin kayıt dışı çalışmaya yol açması önlenecek...

        ÜCRET ÖDEMELERİNİN TÜMÜ BANKADAN YAPILACAK

        İşverenlerin tüm ücret ödemelerini bankalar aracılığıyla yapması için de düzenleme yapılacak.

        KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRAN KAMU İHALESİNE GİREMEYECEK

        Kayıt dışı işçi çalıştıranlar, kamu ihalalerine giremeyecek. Devlet teşviklerinden yararlanamayacak.
            Vakıf katılım
            Haberler Yaşam E-devlet duyurdu sistem değişti artık işlemler oradan yapılacak! Tapu sahipleri ve kiracılar dikkat!
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