E-devlet duyurdu sistem değişti artık işlemler oradan yapılacak! Tapu sahipleri ve kiracılar dikkat!

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE E-DEVLET DÖNEMİ

Bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-devlet üstünden yapılacak. Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.